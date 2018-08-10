Bu Hafta Torrent Üzerinden En Çok İndirilen 10 Film

Torrent üzerinden illegal olarak indirilen filmlerle sürekli bir mücadele olsa da indirme oranlarında herhangi bir azalma olmuyor ve özellikle vizyondan yeni kalkan filmler, en çok indirilen filmler sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Bir filmi, oyunu ve pek çok içeriği herhangi bir ücret ödemeden indirebildiğiniz torrent siteleri, yaygın kullanım oranlarına rağmen aslında tüm dünyada büyük bir suç ağı diyebiliriz. Telif hakkı olan bir ürünü izinsiz kopyalamanın ve dağıtmanın hukuki anlamda son derece ağır cezaları var ancak hem kullanıcılar hem de bu tür kaynak sitelerinin yöneticileri bu cezaları çok da umursamıyor.

Hal böyle olunca da yüzlerce farklı kaynak üzerinden her türlü dosyaya erişim ve indirme, kullanıcıların en çok tercih ettiği yollardan biri oluyor. En çok indirilen dosyalar da tahmin edeceğiniz üzere filmler, biz de BitTorent'de bu hafta en çok indirilen 10 filmi sizler için derledik.

Rampage - 6,2 IMDb

Escape Plan 2 - 3,8 IMDb

Sanju - 8,4 IMDb

Overboard - 5,8 IMDb

Deadpool 2 - 8,0 IMDb

Ready Player One - 7,7 IMDb

Raazi - 7,9 IMDb

First Reformed - 7,4 IMDb

Yukarıdaki listede yer alan tüm filmler, sinema perdesinde etkileyici olması için üzerinde aylarca uğraşılmış yapımlar. Görsel açıdan kusursuz eserleri, illegal yollarla izleyerek hem suç işlemiş oluyorsunuz hem de filmleri sinemada görmek yerine küçük ekranlarda izleyerek kendi keyfinizin önüne geçiyorsunuz. Yani kısaca; indirmeyin, sinemaya gidin. Şimdiden iyi seyirler.