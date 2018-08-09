ABD'de bu hafta yayına girecek olan Slender Man isimli korku filmi, Wisconsin'de 2014 senesinde işlenen bir cinayet sebebiyle yasaklandı.

Slender Man filmi, 2009 senesinde aniden ortaya çıkan ve bir kurgusal karakter olduğu bilinen Slender Man'den esinlenilerek hayata geçirilmiş bir proje. Ancak ABD'nin bu kurgusal karakterle ilgili kötü bir geçmişi var. 12 yaşındaki iki arkadaş, bir diğer arkadaşlarını 19 yerinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi ve cinayet sebebi olarak da Slender Man'i göstermişlerdi.

12 yaşındaki Payton Leutner'i öldüren Morgan Geyser ve Anissa Weier, insanların Slender Man'e inanmadıklarını ancak onun gerçek olduğunu ve bu cinayeti de Slender Man'i memnun etmek istedikleri için yaptıklarını belirttiler.

Bu şok etkisi yaratan açıklamalardan sonra ABD'nin özellikle olayın yaşandığı Wisconsin eyaletinde karaktere karşı doğal bir antipati oluştu. Yarın (10 Ağustos) ABD'de vizyona girecek olan film, her ne kadar yaşanan olaylardan esinlenilmese ve özgün bir hikayesi olsa da, ABD'de önemli bir sinema tiyatrosu zincirinin sahibi olan Marcus Corporation da bölgedeki hassasiyet sebebiyle filmin Wisconsin'in bazı bölgelerinde yayınlanmayacağını bildirdi.

Şirket, kararını ''Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok insan gibi, Marcus Theatres da Slender Man fenomeninin, Güneydoğu Wisconsin’e ne kadar derin bir şekilde dokunduğunu ve birçok ailenin hayatını sonsuza dek değiştirdiğini biliyor. Konuyu dikkatli bir şekilde değerlendirdik ve filmin Milwaukee ve Waukesha bölgelerinde yayınlanmamasına karar verdik'' diyerek açıkladı.