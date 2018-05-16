Netflix'in sevilen dizilerinden 13 Reasons Why'ın yeni sezonu 2 gün sonra yayınlanacak. Dizinin bu yeni sezonunun ilk sezondan daha sert bir içeriğe sahip olacağı söyleniyor.

13 Reasons Why, işlediği konu ve ele aldığı sorunlar ile yalnızca basit bir gençlik dizisi olmadığını göstermiş ve pek çok yaş grubundan insanın diziyi sevmesini sağlamıştı. Sezon finalinden kısa süre sonra ikinci sezonun olacağı duyurulmuş ve herkes bu yeni sezonun konusunu merak etmeye başlamıştı. İzleyenlerin hatırlayacağı üzere ilk sezonun tamamında, Hannah Baker'in bıraktığı tüm kasetleri dinlemiş ve dizinin sonunun da bu olduğunu düşünmüştük.

Ancak Hannah Baker'in bıraktığı kasetler anlaşılan yalnızca buz dağının görünen kısmıydı ve ikinci sezonda çok daha fazla olay ile karşılaşılacak. Büyük oranda bir bilinçlenme ve hukuki süreç üzerinden devam edeceğe benzeyen ikinci sezonda ayrıca pek çok karakterin karanlık geçmişlerine de ışık tutulacak.

Dizi ekibi, sezon yayınlanmadan önce ufak bir uyarı videosu yayınladılar. Dizinin hedeflerinden biri, özellikle ergenlik ve ilk gençlik çağlarında olan bireylerin bu tarz taciz, tecavüz, şiddet ve zorbalık karşısında yalnız olmadıklarını ve muhakkak bir yetişkinde destek almalarını sağlayabilmek. Yayınlanan videoda da benzer bir açıklama yapılıyor ve dizinin izleyici kitlesi uyarılıyor.

Kadın ve erkeklerin toplumsal anlamda farklı şekillerde zorbalığa uğradığını ancak her birinin aslında bir çözümü olduğunu anlatmaya çalışan dizi, bu anlamda özellikle gençlere oldukça sağlam mesajlar veriyor. Dizi boyunca karşılaşılan taciz, tecavüz, uyuşturucu kullanımı ve sahtekarlık gibi pek çok durum tüm dünyada gençler için büyük bir sorun ve bu konulara cesurca değinebilmek oldukça kritik.

Tüm bu bilgiler ışığında ikinci sezonun vaad ettiği şeylere bakacak olursak, öncelikle Hannah Baker'in anlattığı her şeyin gerçek olmadığı ve aslında durumun çok daha ciddi boyutları olduğu ortaya çıkacak gibi duruyor. Tek kurbanın Hannah olmadığına dair bir notla yeniden alevlenen olaylar, Clay'in Hannah'nın hayaletinden kurtulamaması yüzünden oldukça karışacağa benziyor.

Tüm sezonun detayları tabii ki merak konusu, ancak hatırlatmakta fayda var, ekibin de uyarıda bulunduğu gibi, eğer geçmişinizde benzer zorbalık, taciz ya da tecavüz vakaları varsa diziyi izlememeli ve yaşadığınız durumu çözebilmek için muhakkak destek almalısınız. Çünkü iç sesiniz sizi bu konuda ne kadar korkutursa korkutsun, etrafınızda sizi anlayacak birileri muhakkak vardır.