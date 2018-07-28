Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yayınlanan şahane film fragmanlarını sizin için derledik.

Film fragmanları, sinema takipçileri tarafından büyük bir merakla beklenir çünkü gelecek filmin adeta kısa bir ön izlemesi gibidir. En heyecanlı ve en merak uyandıran sahnelerin bir araya geldiği fragmanlar, zaman zaman yanıltıcı olsa da aslında bir filmin başarılı olup olmadığının da habercisi gibidir. Ancak günümüzde o kadar fazla film çekiliyor ve piyasaya sürülüyor ki takip etmek hayli zor. Biz de bu yüzden her hafta sizin için en yeni fragmanları derliyoruz. İşte bu haftanın mutlaka izlemeniz gereken 7 yeni film fragmanı.

Alita: Battle Angel

Bilimkurgu severlerin beğenisini toplayacağı düşünülen Alita: Battle Angel, kim olduğunu ve nerede uyandığını bilmez bir halde hayata dönen Alita'nın aksiyon dolu hikayesini konu alıyor. Cyborglar, yozlaşmış distopik bir dünya ve bolca aksiyon sahnesi içeren film 21 Aralık'ta vizyona girecek.

Final Score

Eski bir asker olan Michael Knox'un, maç izlemek için yeğeni ile stadyuma giriş yapmasının ardından teröristlerden aldığı bir telefonla değişen hayatını konu alan film, aksiyon filmlerini sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım.

Hunter Killer

Bir Amerikan generali tarafından kaçırılan Rusya başbakanının Amerikan Donanması'na ait, testleri tamamlanmamış bir denizaltıyla kurtarılma operasyonunu anlatan Hunter Killer 26 Ekim'de vizyona girecek.

Mid90s

90'lı yıllarda Los Angeles'da çocuk olmanın nasıl olduğunu gözler önüne seren yapım, 19 Ekim'de vizyona girecek.

Mile 22

Aynı gizli bilginin peşinde koşan bir CIA ekibi ve bir grup gizemli insanın, bilgileri ilk elde eden olmak için giriştikleri kıyasıya mücadeleyi konu edinen yapım, 23 Ağustos'ta ilk gösterimini gerçekleştirecek.

Slender Man

Pek çok farklı hikayede adı geçen kurgusal bir korku karakteri olan Slender Man'i konu edinen ve aynı ismi taşıyan film, ülkemizde 12 Ekim'de vizyona girecek.

Operation Finale

Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann'ı adalete teslim etmek için 60'lı yıllarda gerçekleştirilen operasyonları konu edinen film, savaş ve dönem filmlerini sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım.