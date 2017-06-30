Bu Hafta Yayınlanan En İyi 5 Android Oyunu!

Henüz çıkalı çok yeni olan 5 başarılı Android oyununu sizler için listeledik. Bu oyunları telefonunuza indirerek hoşça vakit geçirebilirsiniz.

Okulu tatile giren milyonlarca öğrenci, yaz aylarında bol bol boş vakit buluyor. Bu zamanı oyun, film, sosyal medya gibi mecralarda takılarak dolduran öğrenciler, bir süre sonra yine sıkılabiliyoralar. Bugün özellikle öğrenci olan arkadaşlarımız için bu hafta çıkmış en iyi 5 Android oyunu listeleyeceğiz. Tatile gittiyseniz ve bilgisayarınızdan da uzaksanız, bu oyunları oynayarak hoşça vakit geçirebilirsiniz.

Futurama: Worlds of Tomorrow

Futurama tarzını sevenlerin yine çok seveceği bir oyun. En sevdiğin karakterleri al, kendi New York şehrini kur ve burada yabancı türlerle savaşarak evreni kurtarmaya çalış. Uzay temalı oyunlar seviyorsanız, Futurama: Worlds of Tomorrow hoş bir seçenek olabilir.

Super Atomic

Zor oyunları seven kullanıcıların vazgeçilmezi olacak oyun, sabır ve hızlı tepkiyi geliştiriyor. Oyunda kararlarınızı hızlıca almanız ve bu kararları anında yerine getirmeniz gerekiyor. Bakalım hızlı atom altı parçacıklara karşı neler yapabileceksiniz.

Enemy Waters: Submarines and Warships

Deniz savaşları yapmayı sevenler için muhteşem bir alternatif olacak Enemy Waters: Submarines and Warships, denizaltılar ve gemiler arasında bir kedi fare oyunu. Düşman savaş gemilerine karşı filonuzu kontrol edin, onları yenerek Seaport’ları ve petrol kuyularını ele geçirin. Bu süreçte nüfuzunuzu genişleterek daha fazla mürettebat edinin.

Dash Legends

Gerçek zamanlı bir koşucu oyunu. Üstelik 4 kişilik PvP’ler eşliğinde yapılan her şeyin fazla olduğu bir oyun. Dar amazon ormanları, yeraltı mumya mezarları veya Viking gemileri gibi parkurlarda rakiplerinize karşı galip gelmek için güçlü silahlar seçin. Bu oyunda hiçbir şey yavaş değil.

Run & Gun: BANDITOS

BANDITOS’da hem hızlı bir şekilde koşmalı hem de karşıdan gelen rakiplerinizi öldürmelisiniz. Değerli hazine çalındığı için her noktaya yayılan düşmanlar, sizin olan şeyleri çalmak için buradalar. Siz de bu hırsızları yakalamaya çalışacaksınız. Koşu oyunları sevenler, eminim ki bu oyundan çok zevk alacaklar.

Bu hafta yeni çıkan oyunlar arasında ön plana çıkanları sizler için listeledik. Bu oyunları indirerek eğlencenin dibine vurabilirsiniz.