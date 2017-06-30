Bu Hafta Yayınlanan En İyi 5 iOS Oyunu! (Ücretsiz)

iOS platformu için bu hafta içerisinde yayınlanan en iyi 5 oyunu sizler için derledik. Yaz aylarında bulduğunuz boş vakitleri harcamak için güzel oyunlarımız var.

Bugün sabah saatlerinde yeni çıkmış 5 ücretsiz Android oyunu paylaşmıştık. Facebook mesajları altında doğal olarak 'iOS için yok mu?' gibi sorular sordunuz. Bizler sizi hiç unutur muyuz? :)

not: Yasin Kara yazamamış olsak da bununla idare ediver artık

Hem Android hem de iOS takipçilerimize yeterli yardımı yapmaya çalışıyoruz. Buna istinaden sabah Android için yaptığımız haberin benzerini şimdi de iOS için yapıyoruz. Sizler için Apple Store’a yeni gelmiş 5 başarılı ve ücretsiz oyunu listeleyeceğiz.

Adventures of Flig

Platform oyunlarını sevenlerin yine yakından seveceği bir oyun. Advantures of Flig, üç oyuncuyu bir araya getiriyor. Koşucu türündeki oyun, hava hokeyi ile birlikte labirentlerin içerisindeki mücadelenizi konu alıyor. Oyunda 10 farklı dünya ve 40 benzersiz düşman var. Yaz aylarında kendilerine yeni oyun arayanlar, bu oyunu kaçırmasınlar.

Castle Revenge

Strateji ve aksiyon temasını birleştiren Castle Revenge, topraklarınızın saldırıya uğramasının ardından kaybettiğiniz toprakları geri alma mücadelenizi anlatıyor. Oyunda gerçekçi fizik yapısı sayesinde başarılı kale yıkımları görebileceğiz. Kalenizi kurup yönetirken, diğer oyuncularla ve Lord Grayson’la savaşacaksınız.

Futurama: World of Tomorrow

Yeni Futurama macerası, oyuncuların severek oynayacağı türde bir oyun oldu. Oyunda kendi New York’unuzu kuracak, burada yabancı türlere karşı savaşacak ve evreni kurtarmak için görevden göreve atlayacaksınız.

Final Fantasy XV: A New Empire

Final Fantasy XV efsanesi mobil platformlara taşındı. Kendi imparatorluğunuzu kuracağınız oyunda gerçek sihri keşfedip arkadaşlarınızla birlikte hükmedeceksiniz. Geniş krallıklar boyunca yolculuk yapabilir, burada kaynaklar toplayabilir ve imparatorluğunuzu geliştirebilirsiniz.

Swing King and Temple of Bling

Puzzle oyunu sevenler için güzel bir alternatif olacak Swing King and Temple of Bling, beyin gücünüzü ve reflekslerinizi test edecek. Retro tarzı grafikleriyle bir kuşağın ilgisini çekeceğine eminim.

iOS için yayınlanan 5 başarılı oyunu sizler için derledik. Umarım bu oyunlardan bazılarını beğenir ve oynamaya başlarsınız. Sizin de önerdiğiniz oyunlar varsa, yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.