Bu hafta yayınladıkları fragmanlarıyla bekleyenlerine neredeyse şimdiden bilet almayı isteten 10 filmi sizler için derledik.
Adrift
Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Hereditary
Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Hotel Transilvania 3: Summer Vacation
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Loving Pablo
Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Mamma Mia! Here We Go Again
Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Searching
Vizyon Tarihi: 28 Eylül 2018
Solo: A Star Wars Story
Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
The Catcher Was a Spy
Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
The Predator 4
Vizyon Tarihi: 14 Eylül 2018
The Spy Who Dumped Me
Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Bonus: Deadpool 2
Her ne kadar bir fragman olmasa da, eklemeden geçmek olmaz :)