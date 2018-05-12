Sinema dünyasına damga vuran Avengers: Infinity War'u konuşmaya bir ara verip, yeni çıkan fragmanlarıyla bizleri heyecanlandıran filmlere bir göz atma zamanı geldi.

Bu hafta yayınladıkları fragmanlarıyla bekleyenlerine neredeyse şimdiden bilet almayı isteten 10 filmi sizler için derledik.

Adrift

Vizyon Tarihi : 1 Haziran 2018

Hereditary

Vizyon Tarihi : 8 Haziran 2018

Hotel Transilvania 3: Summer Vacation

Vizyon Tarihi : 13 Temmuz 2018

Loving Pablo

Vizyon Tarihi : 20 Temmuz 2018

Mamma Mia! Here We Go Again

Vizyon Tarihi : 20 Temmuz 2018

Searching

Vizyon Tarihi : 28 Eylül 2018

Solo: A Star Wars Story

Vizyon Tarihi : 25 Mayıs 2018

The Catcher Was a Spy

Vizyon Tarihi : 22 Haziran 2018

The Predator 4

Vizyon Tarihi : 14 Eylül 2018

The Spy Who Dumped Me

Vizyon Tarihi : 10 Ağustos 2018

Bonus: Deadpool 2

Her ne kadar bir fragman olmasa da, eklemeden geçmek olmaz :)