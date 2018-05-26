Her ne kadar yazın gelmesiyle birlikte vizyona girecek yeni film sayısı azalmış olsa da, sene içinde yayınlanması beklenen filmlerin fragmanları gelmeye devam ediyor. Bu hafta ise 9 yeni fragman yayınlandı.

Sinema sektörü öyle hızlı çalışıyor ki, henüz 'aylardır beklediğimiz o film' vizyona yeni girmişken birden yeni fragmanlar yayınlanıyor ve bambaşka filmleri beklemeye başlıyoruz. Bu hafta ise 9 yeni film fragmanı yayınlandı ve hepsi de oldukça ilgi çekici. Eğer sinemayı yakından takip ediyorsanız, bu yeni fragmanlara muhakkak göz atmalısınız.

CHRISTOPHER ROBIN

Eğer çocukken Winnie the Pooh izlediyseniz, bu film size oldukça ilgi çekici gelebilir. Animasyonun ve gerçek dünyanın iç içe geçtiği filmlerin sayısı sürekli artıyor ve Christoper Robin'de o filmlerden biri olacağa benziyor. Winnie the Pooh'ta karakterlerimizin arkadaşı olan Robin'in yetişkinliğine dair oldukça başarılı bir hikaye anlatan filmin yaz sonunda ülkemizde gösterime girmesi bekleniyor.

WILDLIFE

Aniden işini kaybeden ve psikolojik olarak hasar gören bir baba, bunalımını atlatabilmek için gönüllü olarak yakınlarda çıkan dev bir orman yangınını söndürme çalışmalarına katılır ancak geride bıraktığı eşi Jeanette ve oğlu Joe bu durumdan fazlasıyla etkilenir. Temelde basit bir aile dramına benzeyen film, aslında oldukça gerçekçi bir hikayenin sinema temsili diyebiliriz. Eğer psikolojik dramlardan hoşlanıyorsanız, film ilginizi çekecektir.

THE KING

Elvis Presley'nin hayat hikayesini anlatacak olan belgesel türündeki bu film, aynı zamanda Elvis'in yaşadığı ilk gençlik yıllarında Amerika'nın genel durumuna dair de oldukça ilgi çekici olacağa benziyor. 2005’te Sundance Film Festivali’nden Why We Fight ile En İyi Belgesel Ödülü kazanan Eugene Jarecki tarafından yönetilen filmin ülkemizde gösterime giriş tarihi henüz belli değil.

SKYSCRAPER

Dwayne Johnson'ın başrolde yer aldığı aksiyon türündeki film, dünyanın en yüksek gökdeleninde başlayan bir yangını konu ediniyor. Dwayne Johnson'ın canlandırdığı Will Ford karakteri ise yangından sonra 'güvenliği sağlayamadığı' gerekçesi ile arananlar listesine giriyor ve adını temize çıkarabilmek için yangının sorumlularını aramaya başlıyor. Aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken yapım 18 Temmuz'da vizyona girecek.

STRANGE ANGEL

1930'ların Los Angeles'ında geçen bu yeni dizide, ülkenin en önde gelen roket mühendislerinden biri olmayı başaran Jack'in hikayesi anlatılacak. Henüz yapım aşamasında olan dizinin Haziran ayında yayınlanması bekleniyor.

DOWN A DARK HALL

Psikolojik olarak çok da iyi durumda olmayan bir kız olan Kit'in yeni başladığı yatılı okulda başına gelen enteresan ve ürkütücü olayları konu alan film, başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Eğer gizem dolu ve ürkütücü filmlerden hoşlanıyorsanız, Down a Dark Hall'u izlemek isteyebilirsiniz.

DAMSEL

Oldukça eğlenceli görünen ve modern bir western uyarlaması olan Damsel, western deyince aklımıza gelen tüm karakterlerin bir komedisi diyebiliriz. Başrolde Robert Pattnson'un yer aldıığı bu yapımın ülkemizde vizyona ne zaman gireceği ise henüz açıklanmamış.

CITY OF LIES

Dünyaca ünlü rapçiler Biggie ve Tupac'in nasıl öldürüldüğüne dair yapılan gerçek bir soruşturmaya dayanan bu başarılı film, aynı zamanda Johnny Depp'in başrolde olmasıyla da bir hayli dikkat çekecek gibi görünüyor. Her ikisinin de cinayete kurban gittiği bilinen Tupac ve Biggie'in hikayesinin bir tür uyarlaması olacak olan yapım, Eylül ayında vizyona girecek.

MOWGLI

The Jungle Book'un yeni bir uyarlaması olacağı düşünülen bu film ise animasyon severler için ilgi çekici olabilir. Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch gibi ünlü oyuncuların sesleriyle katkıda bulundukları yapım Ekim ayında izleyici ile buluşacak.