Her hafta yayınlanan yeni film fragmanlarını sizin için derlediğimiz listemizde bu hafta 6 yeni film var.

Film fragmanları özellikle uzun zaman boyunca beklediğimiz filmler söz konusu olduğunda heyecan verici oluyor. Aynı şekilde bir filmi izlemeden önce ön fikir için mutlaka fragmanlara göz atıyoruz. Ancak o kadar fazla film vizyona giriyor ki fragmanları güncel olarak takip etmek hayli zor. Biz de bu yüzden her hafta sizin için en yeni fragmanları derliyoruz. İşte bu haftanın mutlaka izlemeniz gereken 6 yeni film fragmanı;

If Beale Street Could Talk

Oscar ödüllü yönetmen Barry Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği ve sinemaseverler tarafından merakla beklenen If Beale Street Could Talk, 30 Kasım'da vizyona girecek.

Lizzie

1892'de yaşanmış gerçek bir cinayet olayından esinlenilerek yazılan Lizzie, 14 Eylül'de vizyona girecek.

Serenity

Oscar ödüllü iki oyuncu Matthew McConaughey ve Anne Hathaway'in başrolleri paylaştığı yapım, gerilim filmlerinden keyif alanlar için ilgi çekici bir seçenek.

Smallfoot

Müzikal animasyonları izlemekten keyif alıyorsanız, insanların varlığını kanıtlamak isteyen ancak kimseyi kendine inandıramayan bir 'canavar'ın hikayesine göz atabilirsiniz. Film 28 Eylül'de vizyona girecek.

The King of Thieves

Gerçek bir hikayeye dayanan The King of Thieves, bir grup yaşlı soyguncunun enteresan bir şekilde İngiltere'nin en büyük soygununu gerçekleştirme hikayesini konu alıyor.

Venom

Marvel'in 2018'de yakaladığı başarıyı devam ettirmeyi umduğu son filmi olan Venom, 5 Ekim'de vizyona girecek.