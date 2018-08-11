Her hafta yayınlanan yeni film fragmanlarını sizin için derlediğimiz listemizde bu hafta 6 yeni film var.

Her hafta merakla beklenen bir çok filmin yeni fragmanları yayınlanıyor. Bizler de özellikle bir filmi izlemeden önce ön fikir için mutlaka fragmanlara göz atıyoruz. Ancak yayınlanan fragman sayısı o kadar fazla ki vizyona girecek tüm filmleri takip etmek o kadar da kolay olmuyor. Biz de bu yüzden her hafta en yeni fragmanları sizin için derliyoruz ve bu hafta listemizde 6 yeni fragman var.

Slaughterhouse Rulez

Özellikle başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Slaughterhouse Rulez, korku-komedi türünde bir İngiliz filmi.

S.M.A.R.T Chase

Orlando Bloom'un başrolde yer aldığı yapım, aksiyon severlerin ilgisini çekecek türden.

The After Party

The After Party, Netflix Original serisine Ağustos'un son haftası eklenmesi beklenen ve eğlenceli görünen bir komedi filmi.

The Kindergarten Teacher

Oldukça ilgi çekici bir hikayesi olan The Kindergarten Teacher, psikolojik dramaları seven izleyicilerin mutlaka görmesi gereken bir yapım.

The Nutcracker and the Four Realms

Fındıkkıran masalına dayanan bu animasyon, fantastik yapımlardan keyif alıyorsanız, hoşunuza gidecektir.

The Predator

14 Eylül'de vizyona girmesi beklenen The Predator'ün bu son fragmanı, filmin neden böyle merakla beklendiğini de gösteriyor.