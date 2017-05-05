Bu Hafta Yayınlanmış 7 Ücretsiz Android ve iOS Oyunu!

Strateji, savaş ve bulmaca; yeni nesil mobil oyunların tadını çıkartın. Bu hafta ücretsiz olarak yayınlanan 7 Android ve iOS oyunundan bahsettik.

Angry Birds'ün arkasındaki ekip, bu defa kuşlar ile ilgisi olmayan bir oyun ile geri dönüyor. Battle Bay, App Store'da bu hafta en ilginç yeni oyunlar arasında yer alıyor, yetişkinlerin bile severek oynayacağı ve oyuncaklar arası bir oyun olan Lightseekers heyecanlandırıyor.

Bu hafta iOS’in uygulama marketi AppStore için ücretsiz ve muhteşem oyunların zirve yaşadığını söylemek zor değil. Tam 7 harika ve ücretsiz oyunu indirme linkleriyle beraber sizin için listeledik:

7. Battle Bay

Cebinizde taşıyabileceğiniz gerçek zamanlı ve çok oyunculu bir savaş oyunu. Bir gemi seçip üzerinde silah donanımlarınızı yerleştiriyor ve beşe beş PvP odalarında, canlı stratejilerle canlı muhaliflere karşı mücadele ediyorsunuz. Oyunun tatlı grafikleri ve takım içi oyun seçenekleri bağımlılık yaratacak cinsten.

6. Blitz Brigade: Rival Tactics

Onlarca kahramanın, araçların ve güç yükseltmelerinin mümkün olduğu oyun, oyuncuya sonsuz strateji kurma olanağı veriyor. 8 kişilik bir takımı oluşturmanızı sağlayan hızlı tempolu bir taktik oyunu olması da cabası. Hafif ve çevik birliklerin istikrarlı bir performans sergilemeleri için çok iyi stratejiler ortaya koymak zorundasınız.

5. Clash Tank.io

Çocukluğunuzdaki klasik tank savaşı oyunları Clash Tank.io ile resmen evrim geçirdiler. Epik savaş alanları, basit kullanımı, sıradan rekabetçi oyunların içinde yeni bir dönemi başlatması, oyunun en göze çarpan özellikleri arasında. Geniş savaş alanında, hem operasyona hem de stratejiye ihtiyacınız olacak. Başlangıçta herkes küçük bir tank şoförü olarak sahne alırken, harcadığınız çabayla güçlü bir komutan olma şansına sahipsiniz.

4. Gladiator Heroes

Ormanlar, çöller, dağlar ve yanardağlar ile farklı bir haritaların kilidini açtığınızda gladyatör akademileri, silahlar, revirler, hükümet binaları ve arenalar oluşturmanız mümkün. Yeni dünyalar fethettiğinizde, tarihteki yerinizi sağlamlaştırırken bölgenizi yükseltin, yönetin ve savunun. Hem bir savaşçı hem de bir imparator olmak için bu oyundan daha iyisi yok.

3. Lightseekers

Akıllı kombinasyon figürlerini, ticaret kurallarını ve daha fazlasını birleştiren yeni nesil aksiyon oyunudur. Hedefiniz Tantos'u işgal altından kurtarıp ışığa kavuşturmak ve bir efsane olmak. Muhteşem toprakları keşfedin, renkli karakterlerle tanışın, korkulan canavarlarla savaşın ve dünyanın gizemli geçmişini ortaya çıkarmak için aksiyon dolu bir arayışa hazır olun.

2. rvlvr.

Binlerce bulmaca ile dolu yeni nesil bulmaca oyununa hoş geldiniz. Güzel bir görselliğe sahip paletiniz, tuhaf bir soundtrack şarkınız, insanı gülümseten ses efektleriniz var. Sezgisel kontroller ve görünüşte sonu olmayan bulmacalar ile rvlvr. gittikçe artan zorluk seviyesiyle yeni bağımlılığınız olacak.

1. Storm Wars CCG

Kart savaşları tabanındaki oyunların da yeni nesli olur mu demeyin. Sonsuz strateji imkanı sunan ve bambaşka tarzı ile ön plana çıkan oyunda savaşlar gerçekten akıcı olmuş.