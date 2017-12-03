Uzaya dair bilgi dağarcığınızın gelişmesine bir nebze olsun katkıda bulunabilecek 6 yeni fotoğraf.

Bu haftanın uzay fotoğrafları, yakınımızda ve uzağımızda bulunan galaksileri inceliyor. Tek kolunu kaybetmiş cüce galaksi NGC 4618’den tutun da, Saman Yolu’nun merkezini olağanüstü parlak hale getiren yüzbinlerce yıldıza ve kapı komşumuz Andromeda’ya kadar bazı uzay cisimleriyle ilgili özet bilgilere değiniyoruz.

Saturn. Halkalı güzelliğe ait bu muhteşem fotoğraf, son olarak Cassini uzay aracının veda mahiyetinde çektiği fotoğraflardan biri. Bu harika görünüm, Cassini uzay aracının 15 Eylül tarihinde ölüme doğru hız kazanmadan önce çektiği gezegenin son bütünsel görüntüsünü yansıtıyor.

Bu şeyler, dış uzaydan geliyorlar. Fotoğrafta görülen şey, Jüpiter’in yakınlarından gelen 45p adlı bir kuyruklu yıldız. 45p gibi Jüpiter ailesine ait kuyruklu yıldızlar, her 5 ila 7 yılda bir Jüpiter ve Güneş etrafında dönerler. Bileşimleri hakkında pek bilgi bulunmadığı için 45p’nin bu yıl gerçekleşen ilk keşfi esnasında kuyruklu yıldızdan gelen, karbon monoksitten metana kadar dokuz gaz çeşidinin tespiti, bilim insanlarını heyecanlandırmıştı. Bu tip kuyruklu yıldızlar, güneş sistemimizin ilk zamanlarından kalma antik eserler olma özelliğini taşırlar. Bu nedenle bu yıldızların nelerden oluştuğu üzerinde edinilebilecek herhangi bir çalışma şansı, ender zevklerden biridir.

Bu fotoğraf, komşumuz Andromeda galaksisinin oldukça büyük bir alanını kapsıyor. Fotoğraf içerisinde foto-bombalama yapmakta olan iki adet kara delik bulunuyor. Bu resmi çeken ekip, özel bir yıldızı avlamanın peşindeydi. Fakat onun yerine bu iki oldukça büyük kara delikle karşılaştılar. Her iki kara deliğin kütlesi, güneşin kütlesinden 200 milyon kat daha fazla. Fakat yine de oldukça sıska görünüyorlar!

Tapusu üzerimize zimmetli Saman Yolu’nun Şili’de bulunan Atacama çölü’nde çekilen bu fotoğraftaki görüntüsü oldukça büyüleyici. Merkezdeki parlak bölgeyi görüyor musunuz? İşte orası galaksimizin çekirdeği. O denli parlak görünmesinin nedeni ise yarım milyon kadar yıldızın bu bölgede bulunuyor olması.

Resimde görülen bu destansı görüntü, birbiri etrafında yörüngeye kilitlenmiş iki büyük gezegene ait. Her yakın geçiş esnasında kütlelerinin oluşturduğu çekim nedeniyle gezegenlerin iç bölgelerinde ısı artışı yaşanır. Bu nedenle bilim insanları bu gezegenlerin her birinin iç bölgelerinde sıvı su okyanusunun bulunabileceğini düşünürler.

Bu galakside eksik olan bir şey dikkatinizi çekti mi? Hubble’ın çektiği NGC 4625 adı verilen bu cüce galaksi fotoğrafının yalnızca bir kolu var! Bunun gibi spiral biçimli bir çok galakside iki kol bulunur. O halde ne olmuş olabilir? Bu durumun suçlusunun yakınlarda yer alan NGC 4618 olduğu düşünülüyor. Çekim gücüyle etkileşime giren diğer cüce galaksi, komşusunun uzantısını kesip atmış gibi görünüyor.