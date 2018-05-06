Bu Haftanın En İyi Ücretsiz iOS Oyunları

Baharında gelmesi ile birlikte birçoğumuz değişiklik yapma isteğindeyiz. Hal böyle olunca bizler de sizin için bu hafta App Store’dan indirebileceğiniz 8 ücretsiz iOS oyununu derledik. Gelin tamamen ücretsiz oynayabileceğiniz bu oyunlara birlikte göz atalım.

Tahmin edersiniz ki uygulama marketlerinde ücretsiz uygulamalar kadar ücretliler de mevcut. Ancak ücretli uygulama geliştiricileri, yılın belli zamanlarında uygulamalarını ücretsiz yaparak tanıtım yapmayı amaçlıyorlar. İşte bu hafta geliştiricilerin ücretsiz yaptığı en iyi 8 iOS oyununu sizler için derledik.

1. AXE.IO

Mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışacağınız oyunda, küçük bir ekip ile birlikte savaş alanına atılacaksınız. Hız, tempo ve dövüş içerek oyunda muhtemelen kısa süre içerisinde ustalaşabileceksiniz. Bugün için ücretsiz olan uygulamanın, yarın tekrar ücretli olma ihtimali olduğu için hemen indirmenizi tavsiye ediyorum.

2. Detective Town

Oyun adından da anlayabileceğiniz üzere bir dedektif kasabası içerisinde geçiyor. Bu noktada suçu çözmek, ipuçlarını toplamak ve kötü adamı ortaya çıkarmak size keyifli dakikalar sağlayacak.

3. Dungeon Hunter Champions

Çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz oyunda, şampiyonlar takımı gibi kişiselleştirici özellikler bulunuyor. Gerçek zamanlı olarak düşmanlar ile savaşabileceğiniz oyunda, dünyanın dört bir yanında insanlar tanıyabilirsiniz. Özellikle çevrimiçi ve gerçek zamanlı oyunlardan keyif alıyorsanız Dungeon Hunter Champions, kesinlikle sizi mutlu edecektir.

4. Fist of Truth

Yine çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz bu oyunda düşmanlarınızı yenmek size her zamankinden farklı bir haz verecek. Diğer oyunculara meydan okumak için yalnızca 2 dakikanızın olduğu oyunda, 700’den fazla kahraman ve büyü kartlarını birleştirerek farklı kombinasyonlar oluşturabilirisiniz. Öte yandan komik karakterlerin ve minimalist tasarımların olduğu oyuna bakmadan geçmeyin derim.

5. Glides

Zorlu halka oluşumları ile karşı karşıya kalacağınız oyunda, sakinliğinizi korumanızı öneriyorum. Öte yandan yüksek puanlar kazanarak üst seviyelere geçeceğiniz oyun, diğerleri kadar karmaşık olmasa da yolculukta zaman öldürmek için bire bir.

6. Idle Zoo Tycoon

Kendi hayvanat bahçenizi ve hayvanlarınızı oluşturabileceğiniz oyunda, hayvanlarınızı yükselterek onların doğum oranını ve kar ile satımını düzenleyebilirsiniz. Eğer daha önceden Farmville tarzı oyunlar oynadıysanız, muhtemelen bu oyunu da seveceksiniz.

7. Moon Surfing

NASA ve içeriklerine merakınız varsa, oyunda ilgi çekici görüntüler ile karşılaşabilirsiniz. Öyle ki açılışta karşınıza çıkan manzaralar, NASA’nın Apollo programını anımsatıyor. Ancak aydan uzaklaştığınızda algoritmanın giderek yönetiminizden çıktığını fark edeceksiniz. Okurken muhtemelen ‘bunda ne var ki?’ diye düşündüğünüz oyunda, en tecrübeli oyuncular bile zorlanıyor. Diğer yandan oyunun çevrimiçi olduğunu da söylemekte yarar var.

8. Mystic Marble

Renkleri değiştiren bir bulmaca oyununa ne dersiniz? Su, ateş, ışık ve karanlık elementlerinden oluşan oyunda ana konu eşleştirme yapmanız. Eğer eşleştirdiğiniz öğeden daha fazla mermer birikir ise bileşiğiniz daha güçlü olacaktır. Kullanıcılar tarafından bağımlılık yarattığı söylenilen uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bu hafta ücretsiz olan bu iOS oyunlarını, zaman geçmeden indirmenizde yarar var. Zira ne zaman ücretli olacağı söylenmeyen bu uygulamaların bir saat içerisinde bitmesi bile muhtemel.