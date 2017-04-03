Bu Haftanın Göze Çarpan Ücretsiz 3 Android Uygulaması!

Her zamanki gibi işe yarar uygulamaları ve eğlenceli mobil oyunları size sunmaya devam ediyoruz. Bu hafta da birbirinden güzel 3 uygulamadan bahsettik.

Android kullanıcılarının bir çoğu, farklı amaçlarla kullandıkları uygulamaların çeşitliliğini sever. Kimi zaman bir alternatif kimi zaman oldukça ilgi çekici fikirlerle hayat bulan kaliteli uygulamalar, kullanıcıların bu isteğini karşılıyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu uygulamaları size aktarmaya çalışıyoruz.

Geçtiğimiz hafta mobil uygulama ekosisteminde en dikkat çekici olay, dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Facebook’un getirdiği Hikayeler özelliğiydi. Şirket, bu konuda kendine rakip bellediği Snapchat’e bir misilleme daha yaptı. WhatsApp durumlarına gelen ve tepki çeken snap atma özelliği bakalım Facebook kullanıcıları tarafından sevilecek mi. Bu konuda artık biz de bir şeyler yapmayı umuyorduk doğrusu:

Her neyse, bu hafta en çok göze çarpan 3 ücretsiz uygulamayı listeleyelim:

1) WalletHub

Bilmeyenler için bu tür uygulamalar, kredi puanınızı gösterdiğini iddia ediyor. Play Store’da benzeri olarak hizmet veren bir çok uygulama olsa da bu WalletHub oldukça dikkat çekici. Mevcut borçlarınız, açık hesaplarınız ve diğer bilgilerinizi takip edebilirsiniz.

2) Chicken Scream

Zor oyunlar her zaman viral bir şekilde duyulmuş kullanıcı çekmiştir. Muhtemelen önümüzdeki süreçte onlar arasında yer alacak yeni bir oyun Chicken Scream. Ses ile oynanan bu oyunu halka açık bir yerde oynamak için cesareti olan varsa buyursun. Zira çığlık atmak zorunda kalacaksınız, şaka değil :)

3) Podcast Go

Yeni ve ücretsiz bir yayın uygulaması. Toplamda 300.000'den fazla seçilmiş ses yayını ve ses olarak dinlemeye müsait videoları ilgi alanlarınıza göre sıralayabiliyor. Arayüz konusunda ciddi bir deneyim sunmasa da tamamen ücretsiz olması listeye girmesi için oldukça yeterli gözüküyor.

Uygulamaları denediyseniz düşüncelerinizi bizimle hemen aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki uygulama listemizde görüşmek üzere…