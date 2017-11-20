Pazartesi günü şerefine sizlere bazıları ücretsiz bazıları ise kısa süreliğine ücretsiz olmuş Android oyun ve uygulamaları listeleyeceğiz.

Bol yağmurlu ve bol gök gürültülü bir pazartesi sabahından herkese merhabalar dostlar. Yaşadığınız şehirde nasıl bir hava durumu var bilmiyorum, ancak İzmir bugün yağmura teslim oldu. Pazartesi sabahları kalkmak için cebelleşen onca insan yağmurun da etkisiyle işe geç kaldı, patronuyla sıkıntılı süreçler geçirdi. Güzel bir hafta başlangıcı olmasını dilediğimiz bu pazartesi gününde sizleri yine sevindirmek için Android’de yer alan çeşitli ücretsiz oyun ve uygulamalar sunacağız. Bunlardan bazıları gerçekten ücretsizken, bazıları yalnızca kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlardan oluşuyor.

Bu uygulama ve oyunlardan hoşunuza gidenleri indirerek haftaya çok daha güzel bir şekilde başlayabilirsiniz. Haydi bakalım, pazartesinin verdiği monotonluktan kurtularak telefonlarımız için bulduğumuz yeni uygulamalara göz atalım:

Swipe Shootout: Street Basketball

Normal Fiyatı: 7,19 TL

Basit, eğlenceli bir vektörel oyun arıyorsanız, oynanış açısından eğlenceli mekanikleri olan Swipe Shootout oyunu hoşunuza gidecektir. Her biri birbirinden farklı bölüm yapısı ile basketbol deneyiminizi daha heyecanlı bir hale getirebilirsiniz.

ModelAN3DPro: Easy 3D Modeling

Normal Fiyatı: Ücretsiz

Yüksek grafik performansı gerektiren bilgisayar uygulamaları yerine telefonunuzda basit bir 3D modelleme uygulaması arıyorsanız, ModelAN3DPro güzel bir seçenek olacaktır. Çektiğiniz fotoğrafların içerisinden 3D modeller oluşturabilen uygulama, profesyonel olmasa da hobi olarak 3D modelleme yapmak isteyenler için güzel bir tercihtir. Bu arada uygulamanın Google Cardboard desteği de var.

Readrr for Twitter

Normal Fiyatı: 9,59 TL

Uygulama Twitter deneyiminizi önemli ölçüde artırıyor. Bu artış arasında benim dikkatimi çeken özellik ise birden fazla hesap desteği oldu. Readrr for Twitter’ı kullanarak birden fazla hesap kontrolü yapabilirsiniz.

Farmer Sim 2018

Normal Fiyatı: Ücretsiz

Tarla simülasyonları ile aranız varsa Farmer Sim oyununu çok seveceksiniz. Oyunda üst düzey grafikler, tonlarca tarım faaliyeti ve satın alınmayı bekleyen ekipmanlar bulunuyor. Kariyer modu sayesinde oyunu büyük bir zevkle oynayabilir ve tarlalarınızı sürerek zengin bir çiftçi olabilirsiniz.

Parkour Flight

Normal Fiyatı: 3,79

İnternette sık sık gördüğümüz parkur videolarındaki hareketleri yapabildiğiniz oyunda, bazı hamleler yaparak çeşitli engellerin üzerinden atlamaya çalışıyoruz. Boş zaman öldürmek için güzel bir seçenek gibi duruyor.

CPU Widget

Normal Fiyatı: 0,59 TL

Telefonunuzun işlemcisinin neler yaptığını merak ediyorsanız bu Widget çok işinize yarayacak. Telefonunuzun işlemcisi ile ilgili bilgiler sunan 4 farklı boyutta widget’ın yer aldığı uygulama, işlemcinin dışında RAM kullanımını da gösteriyor.

Mighty Battles

Normal Fiyatı: Ücretsiz

Mighty Battles, standart bir kart toplayıcı dövüş oyunu olarak tanımlanabilir. 40 birime kadar bir ekip kurabildiğiniz oyunda ister yapay zekaya karşı isterse de gerçek oyunculara karşı PvP mücadeleler yapabilirsiniz. Oyunun oyun içi para sistemini biraz abarttığı bir gerçek, ancak yine de şans vermek isteyebileceğinizi düşündüm.