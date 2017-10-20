Bu Haftasonu Gözler Uzayda: Orionid Meteor Yağmuru Başlıyor!

Dünya, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın enkazının içerisinden geçerken parçacıklar atmosfere çarpacak ve bizlere mükemmel bir görsel şölen sunacak.

Geçen yıl da yaklaşık olarak bu zamanlarda başlayan meteor yağmurları, bu yıl da bize görsel zevk yaşatacak. Atmosfere çok yüksek hızlarla çarpacak Halley Kuyruklu Yıldızı'nın parçaları, gözle görülebilir ışık hüzmeleri ortaya çıkaracak ve herkesin tüylerini diken diken edecek, neredeyse herkesin.

Bahsettiğimiz gibi her yıl olan Orionid Meteor Yağmurları, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın arkasındaki enkaz bulutu tarafından üretilen parçacıkların içinden geçtiğimiz sırada gerçekleşiyor. Dünya'nın enkaz içinden geçişi sırasında saatte 20 meteor izlemek mümkün olacak.

Greenwich Gözlem Evi'nden Astoronom Tom Kerss, sabırlı olanların gökyüzünü hızla yaran parlak yıldız kaymalarını görebileceklerini söylüyor. Kerss'e göre meteor yağmuru aslında Ekim ayı boyunca izlenebilir durumda fakat en parlak olacağı zaman 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece yarısı ile şafak vakti olacak. Etkili biçimde izlemek için ise Kerss'in tavsiyesi teleskop ya da dürbün kullanmayıp çıplak gözle izlenmesi yönünde. Meteorlar gökyüzünde her noktada ortaya çıkabilir fakat bir yöne odaklanacaksanız o yönün Doğu olmasında fayda var.