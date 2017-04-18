Bu Harika Özellik Nedeniyle iPhone 8'in Çıkışı Gecikebilir!

iPhone 8 için yayınlanan bir raporda ekranın altına yerleştirilecek sanal home tuşu, telefonun çıkışını geciktirebilir.

Bu sene iPhone’un 10. yıl dönümü olduğu için, iPhone 8 veya ismi her neyse çıkacak yeni telefonun nasıl olacağı konusunda birçok farklı ses duyuluyor. Sonuçta, teknolojiye yenilikler getirmiş bir markanın 10. yıla özel bir şeyler yapmasının beklenmesi normal, ancak yayınlanan yeni bir rapora göre daha kaliteli bir hale gelmesi için iPhone 8'in çıkışı gecikebilir.

Yeni telefonla gelmesi beklenen en önemli özelliklerden birisi, telefonun cam dış yüzeyinin altına yerleştirilmiş parmak izi algılayıcısı. Yeni modelde ön yüzeyin tamamıyla ekranla kaplanabilmesi için bütün özellikleri ekranın altına sıkıştırmayı hedefleyen Apple, bu tasarımı gerçekleştirebilirse kullanıcılarını fazlasıyla memnun edecektir.

Aynı zamanda Investor’s Business Daily tarafından ortaya atılan raporda, Pacific Chest Securities analistinin açıklamalarına göre sanal Home düğmesi, Apple bileşen ortaklarında sorun yaratabilir. Bu sebeple söz konusu özelliğin kullanılması gecikmelere yol açabilir. Bu yılın Eylül ayı gibi duyurulmasını beklediğimiz yeni iPhone, yaşanılan bu tarz sorunlardan dolayı zamanında çıkmayabilir.

iPhone 8’le birlikte OLED panele geçiş yapılırken fiziksel home tuşunun ön ekrandan kaldırılması ve optik bir parmak izi algılayıcının ekrana takılarak çok daha büyük ekran boyutlarına ulaşılması hedefleniyor.

Bütün bu iddialara rağmen bu sene Apple’dan optik parmak izi modülü gelmeyebilir, eğer gelmezse de Apple’ın hangi teknolojilere yöneleceğini bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi Apple’ın telefonları çıkmadan önce gizliliğe aşırı önem vermesi, telefon hakkında bilgi sahibi olmamızı engelliyor.