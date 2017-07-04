Bu İnanılmaz Kamera Teknolojisi Tamamen Merceksiz Çalışıyor!

Bir grup mühendis, kamera çıkıntılarını tarihe karıştıracak, herhangi bir mercek gerektirmeyen bir çeşit yeni nesil kamera türü geliştirdiler.

Mükemmel öz çekimler veya enfes fotoğraflar yakalamanız için en önemli şey, kameranızın mercek kalitesidir. Dijital kameralardaki lensler, ışığı bir sensöre odaklamak için kullanılırlar. Söz konusu yeni sistemde ise görüntüler elektronik sinyaller aracılığıyla oluşturuluyor.

Lensiz kamera, ince ve ışığa duyarlı bileşenlerden oluşan bir silikon çip üzerine entegre ediliyor. Işık dalgaları, her ışığa duyarlı eleman tarafından alınıyor ve lenssiz bir görüntü elde edilmiş oluyor.

Çalışmanın baş mühendisi Reza Fatemi, “Mekanik bir nesneyi taşımak yerine ışığı manipüle ederek inanılmaz hızlı bir şekilde görüntü oluşturabiliriz" diyor.

Fazla heyecanlanmadan belirtmekte fayda var: Sistem henüz prototip aşamasında ve 8 x 8 diziler halinde, toplam 64 ışık alıcısından oluşuyor. Çekilen görüntüler ise şu an akıllı telefonun kameralarımızla çektiğimiz görüntülerin çok uzağında.

Araştırmacılar, zaman içinde bu kamera teknolojisini daha da optimize etmeyi amaçlıyorlar. Ekibin bir diğer üyesi Behrooz Abiri "Uygulama alanlarımız gerçekten sonsuz. Günümüzün akıllı telefonlarında kamera donanımı, telefonların kalınlıklarını belirleyen en önemli detay. Bu mercek kalın kamera çıkıntılarını ve kalın telefonları tarihe gömebilir” açıklamasında bulundu.

Kameranın nasıl çalıştığını merak edenler için hemen aşağıya videosunu bırakalım: