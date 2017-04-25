Bu İnteraktif Periyodik Tablo, Kimyayı Kolay Hale Getiriyor!

Kimya, periyodik tablo ve elementleri ile pek çok öğrenci için zaman zaman zorlayıcı hatta korkutucu olabilmekte. Yine de, tabloyu daha iyi anlayıp, elementleri daha kolay tanımamız adına tasarlanan bu güzel site, pek çoğumuza oldukça yardımcı olacağa benziyor.

Ücretsiz olarak kullanabileceğimiz PeriodicStats, periyodik tablodaki tüm elementlerin özelliklerini sade ve zarif tasarımı ile meraklılarına sunan bir site. PeriodicStats, hidrojenden lavrensiyuma kadar her bir elementin, erime noktası, kaynama noktası, yoğunluğu gibi genel özellikleri, elektronları ve iyonlaşması, tarihçesi hakkında bilgi sunmakta.

Elementlerin kapsamlı kataloğuna ek olarak, PeriodicStats ayrıca bağ, manyetizma, erime ve kaynama noktası, yoğunluk ve benzeri gibi çeşitli ölçütlere dayalı bazı elementleri filtrelemenize olanak sağlayan şık bir arama motoruna sahip.



