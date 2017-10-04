Las Vegas’taki Olayda iPhone, Bir Kişinin Hayatını Kurtardı!

Geçtiğimiz pazar günü, ABD tarihinin en kanlı terör eylemi turizm başkenti Las Vegas’ta 59 kişinin ölümü ve 500’ü aşkın kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Saldırıdan son anda kurtulan bir kişi ise hayatını üzerinde bulundurduğu iPhone’a borçlu.

Kanlı saldırının en yakın tanıklarından olan bir adam, olay yerindeki insanların kaçışmaları arasında bir kurşunun hedefi oldu. Şans eseri iPhone’nuna isabet eden yüksek kalibreli kurşundan kurtuldu ve olay yerinden kaçmayı başardı.

Aldığı mermi darbesiyle parçalanan iPhone’un son hali:

Saldırgan, bir festival için toplanan 22.000 kişilik kalabalığı hedef almıştı. Polisin Paddock’un bulunduğu 32. kattaki otel odasına ulaşması 72 dakikadan uzun sürdü. Kısa süreli çatışmanın ardından teslim olmayan 64 yaşındaki terörist Stephen Paddock, intihar etti. Sırasıyla Nevada, Florida ve Texas eyaletlerinde yaşadığı tespit edilen saldırganın bir silah uzmanı olduğu öğrenildi, çevresinde ise sessiz ve sakin bir kişi olarak tanınıyordu.

Hatta uzay teknolojileri ve uçak üretim firması Lockheed Martin'de üç yıl boyunca muhasebeci olarak çalışmıştı. Sık sık Las Vegas’a gidip kumar oynamayı sevdiği söylendi fakat IŞİD ile bağlantısı hala çözülemiyor.

Bir iPhone sayesinde bir insan kurtulsa da 59 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı, tarihin en kanlı ve trajik sayfalarından biri oldu.