Bu Jet, Dünyanın En Ucuz Özel Jeti!

Cirrus marka bu küçük Jet 1.96 milyon dolarlık fiyatıyla şu anda piyasadaki en ucuz jet olma ünvanına sahip.

Airbus A380 özel jet sektöründe yeni gözde olsa da bu küçük Cirrus Vision Jet en ucuz özel jet olma ünvanıyla dikkat çekiyor.

1.96 milyon dolarlık fiyatıyla şu an piyasadaki en ucuz jetini satışa sunan Cirrus, en yakın rakibinin de yarı fiyatına sahip.

Cirrus firması 10 yıldır uçak üretim sektöründe. Cirrus'un pazarlama bölümü başkan vekili, Ben Kowalski, firmalarının ürettikleri bu modelin daha Mayıs 2016'da uçmaya başladığını ve kısa süre içinde Federal Havacılık İdaresinden sertifika aldığını belirtiyor.

Kowalski'ye göre Cirrus'un asıl hedefi özel uçak sahipleri ve yerel uçuş firmaları. Firma şu sıralar taleplerin fazlalığı sebebiyle üretimlerini iyice hızlandırmış durumda. Şimdiye kadar toplam 600 uçak üretmiş olan Cirrus, üretim kapasitesini yıllık 100 uçağa çıkaracak.

Cirrus bu Vision modelinin sertikasını geçtiğimiz günlerde aldığı gibi Avrupa'daki müşterisine uçağını teslim etmiş bulunuyor.

Bu ucuz olmasına rağmen birçok güvenlik özelliğine sahip uçakta paraşüt bile mevcut. Cirrus, 2000 yılından beri ürettiği uçaklara paraşüt yerleştiriyor. Uçağın burnuna yerleştirilen paraşüt bu 3 tonluk uçağı yere yavaşça indirebiliyor.

Vision Jet, uçağın basınçlı kabini sayesinde oldukça yüksek irtifalarda bile yolcularına oksijen maskesiz bir uçuş sağlıyor. Uçağın karbon fiber yapısı sayesinde sahip olduğu devasa camlar uçağın en beğenilen özelliklerinden biri olmayı gerçekten de hak ediyor.