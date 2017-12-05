Google, YouTube'da artan şiddet ve rahatsız edici içeriklere karşı harekete geçti. YouTube CEO'su yaptığı açıklamada YouTube'u temizlemek için daha fazla yapay zeka kullanacaklarını ve 10 binden fazla gözlemciyi işe alacaklarını duyurdu.

Google, son dönemde YouTube’da artan rahatsız edici içerik ve yorumları temizlemek için agresif hamleler gerçekleştiriyor. Video ve yorumları incelemek için binlerce gözlemciyi işe alan şirket, YouTube’dan reklamlarını çeken büyük şirketlerin güvenini yeniden kazanmak için reklamcılık ile ilgili katı kısıtlamalar getirirken aynı zamanda yapay zekayı da YouTube’a daha fazla entegre ediyor.

YouTube CEO'su Susan Wojcicki, blog yazısında YouTube politikalarını ihlal eden içerikleri tespit etmek için 10 binden fazla kişiyi işe almayı hedeflediklerini açıklarken kaç kişinin YouTube’daki saldırgan videoları izlediğini açıklamaktan kaçındı.

Bazı kötü niyetli içerik üreticilerinin izleyicileri manipüle etmek, yanlış yönlendirmek, kızdırmak ya da zarar vermek için YouTube açıklarını kullandığını söyleyen Wojcicki, YouTube güvenlik ekiplerinin sadece son 6 ayda 2 milyon şiddet içerikli videoyu incelediklerini belirtti.

Yorumlar konusunda da artık agresif bir tutum sergileyeceklerini belirten Wojcicki, yeni yorum kontrol araçları geliştirdiklerini, bazı durumlarda yorumların doğrudan kaldırılacağını söyledi. YouTube’un çocuklar için giderek daha da zararlı bir platform olması nedeni ile şirket, kısa zaman önce ‘çocuk dostu’ YouTube Kids platformunu duyurmuştu.

Wojcicki, YouTube’ın reklamcılık konusunda da yeni bir yaklaşım içine girdiğini belirtirken videolarda reklam gösterilebilmesi için daha katı kurallar olacağını ve reklamlar için daha fazla gözlemci olacağını belirtti. Reklamverenlerin, reklamlarını işletmelerinin değerini gösteren içeriklerde görmek istediklerini, YouTube’un da bunu sağlayacağını sözlerine ekledi.