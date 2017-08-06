Bu Kadın Dünyayı Bizden Daha Renkli Görüyor

Bir çoklarımızın hayal bile edemeyeceği sayıda renk ayrımı yapabilen gözlere sahip olan bir İngiliz kadının gözleri ile ilgili olarak 2 yıldır araştırma yapan bilim insanları, bunun gibi dünya çapında başka vakaların da olabileceğini düşünüyorlar.

İngiliz nörologlar 25 yıllık bir araştırmanın sonunda yakın bir zamanda yapmış oldukları keşfi açıkladılar. Bir İngiliz kadının gözlerinde, renk algılaması yapan alıcı hücrelerden oluşan hücre konisinden ekstradan bir koni daha varmış.

Yani bu kadın bize göre tahminen 99 milyon daha fazla rengi görebiliyor. Bilim insanları bu kadının ‘Tetrachromat’ olarak adlandırılan birkaç insandan biri olduğunu düşünüyorlar.

Bir çok insan gözünde 3 tip hücre konisine sahip olduğu için trichromat’tır.

Her bir hücre konisi yaklaşık 100 farklı tonu ayırt edebiliyor. Dolayısı ile bu üç hücre konisinin kombinasyonunun ayırt edebileceği renk sayısı yaklaşık 1 milyon civarında.

Renk körü olan bir çok insanda işlev gören iki hücre konisi bulunur. Bu da neden 10.000 civarında renk tonunu algılayabildiklerini açıklıyor. Bununla birlikte Yeni Dünya maymunları ve köpekleri de içeren tüm diğer memeliler de renk körleri gibi dichromattırlar.

Fakat kuzey İngiltere’de yaşayan bir doktorun gözlerinde ise dört hücre konisi tipi bulunuyor. Bu da onun 100 milyona kadar rengi ayırt edebilmesini sağlıyor. Öyle ki, bizlerin hayal bile edemeyeceğimiz renkler bunlar.

cDa29 olarak tanımlanan bu kadın bilim adamları tarafından 2 yıl önce keşfedilmiş. Fakat bilim insanları bu konuda 25 yıldan uzun bir süreden beri çalışma yapıyorlar. Ve bu kadın gibi başka tetrachromatların da olduğunu düşünüyorlar.

İşin üzücü tarafı, tetrachromatların dünyayı nasıl algıladıklarını hiç bir zaman bilemeyeceğiz.