Güneş Sistemi’nin En Gizemli Gezegenini Keşfediyoruz!

Avrupa Uzay Ajansı ESA, Güneş Sistemi'nin en gizemli gezeni olan Merkür’e keşfe gidiyor. 2018’de başlayacak görev için bilim insanları, gezegenin tehlikeli yüzeyine olabildiğince yakınlaşmayı planlıyorlar.

Merkür, yıldızımız Güneş’e kıyasla 10 kat daha fazla radyasyon yayan ve epey sıcak bir gezegen. Dolayısı ile teknolojik yetersizlikler, onu ayrıntılı olarak incelemeyi imkansız kılıyordu.

BepiColombo adı verilen görev, bu zamana kadar aydınlatılmayı bekleyen Merkür’in gizemlerini araştıracak. Avrupa Uzay Ajansı ESA, BepiColombo göreviyle NASA'nın daha önce gerçekleştirdiği Messenger misyonunun ilginç sonuçlarının peşine düşecek.

Misyonun temel amacı, Merkür'ün iç yapısını ve manyetik alanının garip özelliklerini incelemek. Gezegenin Güneş’ten gelen sıcak rüzgarlarla nasıl etkileşime girdiği ise bir diğer merak konusu. Tüm misyonun maliyeti 1,3 milyar avro civarında olacak ve 12 Avrupa ülkesiyle beraber dünya çapında 33 şirketin desteğiyle gerçekleştirilecek.

İki uzay aracından biri ESA'dan biri de Japon Uzay Ajansı JAXA'dan gelecek. Araçlar, Merkür yörüngesine kadar tek parça halinde gidip, yörüngede ikiye ayrılacaklar. Bu minvalde bu zamana kadar yapılmış görevler arasında bir ilk gerçekleştirilmiş olacak.

Merkür an itibariyle Güneş Sistemi'mizdeki en küçük ve en az keşfedilmiş karasal gezegen durumunda. 2025 yılının sonunda gezegene ulaşması planlanan araçlar 350 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklarla mücadele ederek, 1 yıl boyunca Dünya’ya veri gönderecekler.

Gezegen yaşamın imkansız olacağı radyasyon ve sıcaklık seviyeleriyle, Güneş'e tam 58 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bakalım ESA ve JAXA’nın bu uzun soluklu görevi bize hangi verileri sunacak.