Yenilenen Galaxy Note 7 FE'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Samsung'un yenilediği uygun fiyatlı olacak Galaxy Note 7 FE modelinin satışa çıkacağı tarih net olarak ortaya çıktı.

Hatırlayacağınız üzere bir süredir Samsung'un piyasadan topladığı Galaxy Note 7 modelinin batarya sorununun tamamen çözüleceği ve bu sorunun çözülmesiyle birlikte telefonun 'Galaxy Note 7 FE' ismiyle satışa çıkacağı resmi açıklamalarla biliniyordu ancak telefonun kaç adet üretileceği ve hangi tarihte satışa çıkacağı açıklanmamıştı.

Ortaya çıkan bilgilerde Samsung Galaxy Note 7 FE modelinin 7 Temmuz'da satışlarına başlanacağı ve 300.000 adet üretileceği söylenirken Samsung kanadından son gelen bilgiye göre Galaxy Note 7 FE modeli, 450.000 adet üretilecek. Özellikle Samsung'un sızdırılan bilgilerin %50 daha fazlası üretim gerçekleştirecek olması, piyasadaki ilginin yüksek olduğu ve Samsung'un bu kadar yoğun bir ilgi beklemediği yönünde yorumlanıyor.

Telefonun piyasaya çıkış tarihi olarak da 30 Temmuz 2017 tarihi işaret edilmiş durumda. Yani Galaxy Note 8 modelinin tanıtılmasından çok kısa bir süre önce Note 7 FE modelini de raflarda göreceğiz. Ayrıca öte yandan bu modelin Note 8 modelinin de satışlarını düşürüleceğine yönelik iddialar varken, Samsung'un bu konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Eğer siz ülkemizde bir şekilde temin edilebilirse uygun fiyatlı Galaxy Note 7 FE modelini almak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz!