Yerel bir kasabadaki av macerasını görüntülemek isteyen arazi sahipleri ürkütücü bir karede soluk renklere sahip bir kız çocuğunu yakaladılar. Görüntü, kasaba yetkilileri ve araştırmacılar tarafından inceleme altına alındı.

ABD’nin New York eyaletindeki bir ormanlık alanda kurulan kameraya takılan görüntüler, bu sefer sadece internet dünyasının değil bölge yetkililerinin de gündemine oturdu. Adı hemen yerel kasaba halkı tarafından “hayalet kız” olan görüntünün fazlasıyla ürkütücü olduğuna inanmamak zor.

Ormanlık araziye fotoğraf makinesi yerleştiren kasaba sakinleri, çıktıkları av macerasını ölümsüzleştirmek istiyorlardı. Her şeyden önce bölgenin yerel kasaba halkı için kullanılabilir bir rota olup olmadığını merak etmişlerdi. Çektikleri fotoğraflardan birine takılan görüntü ise önce onları ve sonra bütün bölge sakinlerini şoka soktu.

Olayın ardından bölge şerifi George Bell "Hayatım boyunca burada yaşamıştım ve ormanda dolaşan bir hayalete dair hiçbir şey duymadım" açıklamasında bulundu.

Yerel efsaneye göre, fotoğrafta yer alan kızla aynı yaştaki başka bir küçük kız çocuğu, bir zamanlar kasabadan geçen tren yolunda oynarken kaza sonucu ölmüştü. Paranormal olay şüphesi ile bölgeye giden araştırmacı Tania Woodward, söz konusu kasabada daha önce benzeri paranormal aktivitelerin yaşandığı sonucuna ulaştı ancak, yakalanan bu görüntü söylentileri ispatlar nitelikteydi ve bölge şerifinin sözlerini yalanlıyordu.

Greenwich’te bir kayak merkezi sahibi olan Chic Wilson ise fotoğraftaki kız çocuğunu ölen torununa benzettiğini belirterek CNN'e şunları söyledi: "Ölümden sonra hayatın kanıtı olması muhteşem olur, ancak maalesef bu fotoğraftan herhangi bir kanıt elde edemiyoruz."

Kız çocuğunun kimliği hakkındaki araştırmalar devam ediyor.