Bu Kez Tekirdağ’da Bir Kişinin Elektronik Sigarası Patladı!

Elektronik sigaraların patlama haberlerine her geçen gün yenileri ekleniyor.

Son zamanlarda popülerlikleri ile beraber kullanıcı sayısı da iyice artan elektronik sigaralar, her ne kadar sigarayı bırakmaya çalışan insanlara yardımcı olsa da kendi çapında farklı bir risk taşıyor; patlama.

İlk zamanlarda bu tarz durumlara oldukça nadir rastlanıyordu. Ancak özellikle son birkaç ayda elektronik sigaraların patlamaları ile ilgili haberler öyle bir artış gösterdi ki, artık insanlar bu cihazları alırken iki kere düşünüyor.

Note 7 misali ne zaman nerede, nasıl şekilde patlayacağı belli olmayan elektronik sigara vakalarına bir yenisi bu sefer Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ'ın Kapaklı içlesinde 23 yaşındaki Kadir Uslu, iki ay önce 280 liraya aldığı elektronik sigaranın cebinde patlaması sebebi ile hafif şekilde yaralanmış. Montu ve üzerindeki kazağı yanan Uslu'nun elektronik sigarasının patlama anı ise kameraya yansımış.