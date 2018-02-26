Tüm Akıllı Telefonları Modüler Hale Dönüştüren Kılıf

Vibes Modular tarafından üretilen yeni akıllı telefon kılıflarına istediğiniz modülü ekleyerek akıllı telefonunuzun özelliklerini geliştirebilirsiniz.

Modüler yapılı akıllı telefonlar, yakın geçmişe kadar gündemi oldukça meşgul eden bir konuydu. Fakat Motorola’nın Moto Z ve Moto Z Force gibi modüler modelleri MotoMod adı verilen modüller ile geliştirilebiliyor olmasına karşın tüketicilerin ilgisini çekmeyince, üreticilerin de modüler telefon fikrini rafa kaldırmasına neden oldu.

Fakat Vibes Modular ‘telefon kılıfı’ ile hangi akıllı telefonu kullanıyor olursanız olun, cihazınızı modüler bir akıllı telefona dönüştürebilirsiniz. Modüllerden biri, oldukça iyi bir ses kalitesine sahip olan Bluetooth hoparlör. Diğeri ise şarj sorunlarını tamamen ortadan kaldıran bir harici batarya.

Bluetooth hoparlörün üzerinde telefon görüşmeleri ve sesli asistan yönetimi gibi işlemlerde kullanabileceğiniz bir mikrofon bulunuyor. Ayrıca hoparlörün telefon görüşmeleri için 12 saate kadar şarj ömrü sunduğunu da belirtelim. Ses kalitesi elbette ki fark edebilir, fakat yanında daima bir bluetooth hoparlör taşıyanlar için oldukça iyi düşünülmüş bir modül.

İkinci modül ise bir harici batarya. Vibes Modular’ın iddiasına göre bu batarya cihazınızın şarj ömrünü üç kata kadar arttırabilir. Bir kablo aracılığı ile akıllı telefonunuza bağlayabileceğiniz bataryayı acil durumlarda farklı bir telefonu şarj etmek için de kullanabilirsiniz. Evden çıkarken powerbank almayı unutanlar için kesinlikle faydalı bir çözüm.

Fakat Vibes Modular ürünlerini bunlarla sınırlı tutmayı planlamıyor. Şirketin modüler yapılı kılıfı için yeni planları bir projeksiyon modülü ve bir drone modülü. Eğer almayı düşünürseniz, Bluetooth hoparlör için 100, harici batarya için ise 200 dolar vermeniz gerektiğini unutmayın. Ayrıca modülleri takabileceğiniz kılıf için de 40 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.