Bu Köpek 1022 Kelime Biliyor!

Bu Border Collie cinsindeki akıllı köpek 1022 kelimeyi anlayabiliyor.

Bir belgesel kanalında çıkan Chaser adındaki, Border Collie cinsindeki bu köpek yüzlerce İngilizce kelime biliyor. Şimdilik 116 farklı top, 26 frizbi ve 880 peluş oyuncak olmak üzere 1022 adet kelime biliyor.

Belgeseldeki en ilginç kısım ise Chaser'ın önüne bırakılan 6 oyuncaktan 5'ini bilmesine rağmen bilmediği oyuncağı bulabilmesiydi. Chaser, daha önce hiç duymadığı kelime olan "Meow" adındaki bu peluş oyuncağı kolayca bulabiliyor.

Beyninde bir eleme işlemi yapıyor ve daha önce duymadığı bu kelimeyi daha önce görmediği peluş oyuncakla eşliyor. Böylece yukarıdaki resimde gördüğünüz sarı kediciği doğru olarak buluyor.