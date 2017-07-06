Geçmişte Yaşadıklarımızın Nedeni Gelecekte Yaşayacaklarımız!

Kuantum mekaniğini incelemek, zaman ve mekan algılarımızı değiştiriyor ve modern bilimin bazı güçlü fizik kurallarını sorgulatıyor. Zaman akışı hakkında en tuhaf teorilerinden birisi nedenselliğin zamanla aynı yönde ilerlemesi şeklinde açıklanabilir.

Retrocausality, sonucun kendini oluşturan sebeplerden önce çıktığını savunan anti-nedensel hipotezdir. Yani bugün ağrıyan karnınızın sorumlusu elbette sizsiniz, ancak nedeni yarın yiyeceğiniz bozuk yemek. Biraz saçma ve karmaşık gelebilir, ama bu konuda Einstein'ın bile kafa yorduğunu söyleyelim.

Kanadalı bir çift fizikçi, kuantum teorisindeki bazı temel varsayımlara daha yakından baktı ve insanların zamanı hep tek yönlü bir şekilde keşfettiğine yönelik bir fikre sahip oldu. Hepimiz kuantum mekaniğinin garip ve anlaşılmaz olduğunu biliyoruz. Parçacıklar bir masanın üzerinde oraya buraya saçılan bilardo topları gibi değil; bulunduğunuz odada, içinde olasılıklarla dolu sis bulutları şeklinde hareket ediyorlar.

Parçacıkları ölçmeye çalıştığımızda bu bulanık bulutlar, keskin bir odak içine giriyorlar. Bu, bilardo masasındaki beyaz topun en köşeye gitmesi gibi bir şey ve kaç tane olduklarını bilemeyeceğiniz beyaz toplar, asla siyah toplara çarpmıyorlar.

Zamanla yapılan araştırmalar, fiziğin genel kuantum kanılarından bazılarını etkiledi ve Bell’in Teoremi adı altında ürkütücü bir tez, bunlar arasında en çok göze çarpanıydı. John Stewart Bell, kuantum mekaniğinde yaşanan garip şeylerin, yakınlarda gerçekleşen eylemlerle açıklanamayacağını söyledi. Peki ya başka bir yerde yapılan eylemler... Ya da başka şekillerde yapılanlar? Tahmin edebileceğiniz gibi, evren hala oldukça ürkütücü görünüyor.

Fakat nedensellik geriye doğru giderse bir parçacık, zamanda geriye doğru gidebilir. Üstelik yapılan çalışmalara göre bu kuantum zaman yolduğunun ışık hızında gerçekleşmesi de gerekmiyor. Şu an bu düşüncelerin peşinden koşan ve fizik dünyasında neredeyse birer dogma haline gelmiş teorileri reddeden bir avuç bilim insanı bulunuyor.

Birkaç temel varsayımı yeniden formüle eden araştırmacılar, mekanın zamanla değiş tokuş edildiği Bell'in teoremine dayalı bir model geliştirdiler. Onların araştırmalarına bakarak hala temel çelişkileri aşamıyoruz. Bilim belki de ileride bu yöndeki teorileri daha çok odağına alacak, ancak o vakte kadar kuantum fiziğinin zaman boyutu gizemini koruyacak.

Bu kafa karştırıcı fakat oldukça zihin açıcı teoriyi daha zevkli bir şekilde anlamanız için bir film önerisi ile bitirelim. Arrival (Geliş), nedenselliğin ileriye doğru işlediği oldukça kaliteli sinematografisi sayesinde sizlere eminim ki kaliteli bir zaman geçirtecek. İyi seyirler. :)