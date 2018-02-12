Yakın zaman içerisinde piyasaya sürülecek olan Gooloo G2000 cihazını kullanarak yolda kalma derdinden kurtulabilir ve bu cihazı telefon, bilgisayar gibi elektronik aletlerde powerbank olarak da kullanabilirsiniz.

Soğuk kış aylarında aracınızı düzenli olarak çalıştırmazsanız, akünüz boşalabilir. Bu durumda aracınızın aküsüne takviye yapması için servisi yada aktarma kablosuna sahip bir arkadaşınızı beklemeniz bazen oldukça sinir bozucu olabiliyor. Bu anlamda piyasada bu durumdan kurtulmak için birçok farklı taşınabilir akü takviye cihazı bulunuyor. Bu cihazlardan herhangi birini almanız sinir bozucu yolda kalma durumundan kurtulmanızı sağlayabilse de çoğunlukla pratik olmayabiliyorlar.

Yakın zaman içerisinde piyasaya sürülecek olan Gooloo G2000 taşınabilir akü takviye cihazı piyasadakilerin hem en hafifi hemde en güçlüsü olduğunu iddia ediyor. 800 gram ağırlığa sahip olan cihaz, 2 bin amperlik bir güç sunuyor. Cihaz içerisindeki pil paketi, tekrar şarj edilmeden 40 sefer aracınızı çalıştırma kapasitesine sahip. Bunun yanı sıra cihazı el feneri olarak da kullanabiliyorsunuz.

Cihazı kullanmak için tek yapmanız gereken akü takviye kablolarını bağlamak ve marşa basacağınız zamanı gösteren sinyal ışığının yanmasını beklemek. Yeşil renkteki ışık yandıktan sonra öncelikle güç anahtarını kapatıp kabloları çıkartabilirsiniz. Ayrıca 28.800 mili amper gücündeki Gooloo G2000 modelini seçerseniz. Yanında gelen USB-C portu ve piriz girişiyle telefonuzu şarj edebilir yada bilgisayarınızı çalıştırabilirsiniz. Cihazın piyasaya sürüldükten sonra 239 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.