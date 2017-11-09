Bu küçük kutu sayesinde Thunderbolt 3 donanımına sahip olan en zayıf laptop'u bile oyun canavarına döndürebilirsiniz.

Muhtemelen çevrenizde gerek telefon, gerekse de bilgisayar bazında çok fazla cihaz var, ancak bu cihazların çok büyük bir kısmı günümüz oyunlarını kaldıracak kapasitede değil. Bu oyunları kaldıracak kapasitede olanlar ise büyük ve hantal oluyorlar. Bugün sizlere duyuracağımız yeni bir donanım sayesinde konsol satın alır gibi bilgisayarınızı oyun bilgisayarına çevirebileceksiniz.

Öncelikle bu sistem için Thunderbolt 3 desteğine ihtiyacınız olduğunu hatırlatalım. Thunderbolt 3, harici bir şekilde sisteme grafik gücü eklemenize yarayacak kadar aktarım sağlayabilen bir çıkış birimi. Thunderbolt 3, tek bir USB Type-C bağlantı noktası üzerinden saniyede 40 veriyolu ve 100 watt gibi bir güç üretebiliyor. Bu güç görüntüyü birden fazla 4K ekrana aktarmak için yeterli bir güç. Ayrıca dizüstü bilgisayarınızın ihtiyaç duyduğu elektriği de fazlasıyla karşılayabiliyor.



Apple’ın yeni 13 ve 15 inçlik Macbook Pro’larında da görmeye başladığımız Thunderbolt 3 portu, amiral gemisi dizüstü bilgisayarların olmazsa olmazı oldu. İşte, bu teknolojinin yayılması ile birlikte ortaya çıkan cihazlardan birisi Sonnet’in eGPU’ları karşımıza geliyor. Sonnet geçtiğimiz gün AMD RX 650 GPU’lu harici grafik birimini 450 dolardan satışa sundu.

Basit bir kurulumla bilgisayarınıza bağlanan bu kutu, içerisinde bulunan grafik işlemcisi sayesinde sanki yeni bir bilgisayar almışsınız hissi veriyor. Windows 10 gibi işletim sistemlerinde otomatik olarak algılanan kutu, içerisinde birbirinden farklı donanımlarda ekleyebiliyor. 450 dolardan başlayan fiyatlarla modele göre daha yüksek fiyatlara da çıkan Sonnet, ülkemiz için biraz pahalı olsa da, teknoloji açısından baktığımızda gelecek için güzel adımlar atıldığını görüyoruz. Masaüstünde mümkün olsa da dizüstü bilgisayarlarda pek mümkün olmayan donanım değişikliği bu tarz cihazlarla mümkün olabilir.