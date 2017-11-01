Yeni bir masa lambası tasarımı, telefonunuzu rehin almadan çalışmıyor. Kitap okurken oluşabilecek dikkat dağınıklığının önüne geçmek isteyen bu yeni tasarım ne kadar başarılı olacak, ilerleyen günlerde göreceğiz.

Telefonlarımızı o kadar sık kullanıyoruz ki, gerçek ile sanal alemi bile birbirine karıştırdık. Boş zamanlarımızı bu küçük akıllı cihazlarda “kimin fotoğrafı daha güzel” diye harcayınca haliyle daha yararlı işlerimize fırsat kalmıyor. Bu detayı fark eden bir firma, kitap okumanızı sağlayacak bir masa lambasına telefonu rehin etme sistemi getirdi.

Tasarımcı Klemens Schillinger’ın ellerinden çıkan yeni masa lambası, ışığı yakmak için bir anahtar bulundurmak yerine, içerisindeki hazneye telefonunuzu koymanızı istiyor. Telefon kilitli haznede olduğu sürece çalışan ışık, kitap okumak isteyen ancak sürekli gelen bildirimlerden kitap okuyamayan kişiler için çok güzel bir alternatif olacak.

Bu masa lambasının fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi yok, umarım cüzi bir rakama çıkar ve kitap okumak isteyen her gelir grubundan insana hizmet eder. Telefonlar hayatımıza girdiğinden beri pek çok şeyi daha kolay yapmaya başladık. Bunların başında iletişim geliyor, ancak bunları yaparken kendi hayal dünyalarımızı yarattığımız kitaplar göz ardı edilmeye başlandı.

Yine de bu lambayı bizim ülkemizde kullanmaya kalksak her türlü tuzağın aranacağına inanıyorum. Ağırlıksa ağırlık, şekilse şekil, lambanın yanması için ne gerekliyse bunun lambanın içerisine telefon haricinde bir eşya koyarak yaparız. Eğer siz de telefonlardan kurtulamıyorsanız ve lambayı kandırmayacağınızı düşünüyorsanız, bu lambayı araştırmaya devam edebilirsiniz. Aksi takdirde pek alınacak türden bir şey değil.