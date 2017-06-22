Bu Mars Fotoğrafında Curiosity'yi Görebildiniz mi?

Curiosity Keşif Aracı, Kızıl Gezegen Mars’taki görevine son sürat devam ediyor. Gittiği her köşeyi Dünya ile paylaşan araçtan yeni bir fotoğraf daha geldi ve bu sefer kendisi de bu fotoğrafta ufak bir detay.

İnsanlık tarihinde bu zamana kadar gerçekleştirilmiş en köklü Mars görevlerinden birisi olan ve an itibariyle Mars yüzeyinde bulunan keşif aracıyla yoluna devam eden Curiosity, zemin ve kayaç incelemeleri, gezegendeki olası anormallikler ve muhtemel yaşam izlerini aramak için gördüğü her detayın fotoğrafını, NASA’nın yer yüzünde bulunan Mars Bilim Laboratuvarı ile paylaşıyor.

2 metreye kadar uzanan robotik kolları, 2.7 metrelik genişliği ve 2.1 metrelik yüksekliğe sahip robot, 900 kilogramlık bir kütleye sahip. 6 Ağustos 2012’den beri devam eden görevi artık onu bir Marslı haline getirdi. Bu hafta NASA’nın tescilli meraklısından, yorucu yolcuğunu gözler önüne seren yeni bir fotoğraf geldi:

Issız arazinin renkleri arasında aykırı bir şekilde dursa da yalnızca mavi renkli bir kum tanesi gibi gözüken Curiosity Keşif Aracı, daha keşfedilecek çok şeyin olduğunu insana hatırlatıyor. Bulunduğu bölge ise kaya oluşumlarını araştırmak için gittiği Sharp Dağı eteklerindeki Vera Rubin tepesi.

Tozlu tekerleklerini kayaların üzerinden geçirip numuneler alıp fotoğraflar çekecek araç, Kızıl Gezegen’deki bir bölgeyi daha tanımamızı sağlayacak. Curiosity, 5 yıldır aralıksız devam ettiği görevini en az 14 yıl daha sürdürecek.