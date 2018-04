Dizüstü Bilgisayarınızın GPU Performansını Uçuracak Cihaz!

Bir harici disk boyutunda bulunan minik bir kutu olan eX Core, içerisinde bulunan ve dizüstü bilgisayarınıza Thunderbolt yoluyla bağlanan ekran kartıyla, cihazınızın performansını uçuracak.

Dizüstü bilgisayarınızın oyunları daha kaliteli bir şekilde açmasını ister miydiniz? Bunun için bilgisayarı daha başarılı soğutmayı, hız aşırtmayı, yardımcı uygulamaları ve daha pek çok şeyi denediğinizi düşünüyorum. Ama her bilgisayarın bir kapasitesi var ve ne yazık ki o kapasitenin önüne geçilemiyor.

Bu duruma bir çözüm bulmak isteyen Exklim isimli şirket, eX Core adı altında dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş taşınabilir GPU’sunu duyuruldu. Kickstarter’da 21 gün daha sürecek finansman hedefini hızlıca geçen eX Core, şimdiden yüzlerce kişinin desteğini arkasına aldı. İçerisinde bir Nvidia GTX 1050 ekran kartıyla gelen eX Core, Lenovo’un da kısa sürece önce duyurduğu taşınabilir GPU’ya fazlasıyla benziyor. Cihazın GTX 1050’yle gelmesi bazı eski bilgisayarlar için çok büyük bir sıçrama olsa da, GTX 1070, 1080 gibi kartlar düşünüldüğünde kullanıcıların beklediği performansı alamayabileceğini belirtelim.

GTX 1050 her ne kadar çok yüksek bir performans vermese dahi, eX Core’un bu noktada önemli bir farklı bulunuyor. Bilgisayarla birlikte gelen GTX 1050’lerden daha yüksek performans alan eX Core cihazları, bunun için render’a girmeden önce kareleri önceden işleme sokup bant genişliği boşluklarını en aza indirgemeye yardımcı olan bir yazılım kullanıyor. Bu program sayesinde dizüstü bilgisayarın kendi içinde yer alan GTX 1050’den daha iyi bir performans gösteriyor.

Exklim yaptığı açıklamada, eX Core’un son derece sessiz çalıştığını da belirterek, taşınabilir bir ekran kartının ne kadar kullanışlı olduğunu göstermeye çalıştı.

Şu anda Kickstarter’de bulunan cihaz, 397 dolara (1602 TL+ KDV) satılıyor. Eğer sizler de bilgisayarınızın performansından memnun değilseniz bu cihaza bir şans verebilirsiniz.