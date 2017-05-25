Prynt'in ürettiği yeni mobil yazıcı, AR teknolojisi ile Harry Potter'dakiler gibi hareketli fotoğraflar oluşturabiliyor.

Telefonunuzdan hareketsiz fotoğraflar basmak artık demode oldu.

Bir startup projesi olarak kurulan Prynt firması, Prynt Pocket adındaki yeni cihazlarını duyurdu. Bu cihaz, kullanıcılara firmanın AR Play teknolojisinin iyice geliştirilmiş halini sunuyor. AR Play teknolojisi sayesinde sabit fotoğraflar, hareketli şekilde görülebiliyor.

Yazdırılacak fotoğrafı seçtiğinizde, uygulama otomatik olarak Apple cihazlarda bulunan Canlı Fotoğraf özelliğindeki kısa videoyu veya seçtiğiniz başka bir videoyu Prynt sunucularına yüklüyor. Ardından Prynt uygulaması ile bastırdığınız sabit fotoğrafı taradığınızda yüklediğiniz video, fotoğrafın üzerine bindiriliyor. Yani sabit fotoğraf cihazınızın ekranında canlandırılıyor. Programın tam olarak nasıl çalıştığını aşağıda görebilirsiniz.

Cihazın kendisine gelirsek, yurtdışında $149.99 gibi bir fiyattan satılıyor. Kompakt boyutuyla da taşıması oldukça kolay olan bu cihaz, bir önceki modelinden de daha hızlı fotoğraf yazdırabiliyor. Ayarlanabilir telefon kısmı da tüm boyuttaki telefonları destekleyecek şekilde tasarlandı.

Cihaz bazı incelemelerden olumlu not aldı. Bir startup projesi olmasına rağmen cihazın mobil yazılımı ve kendisi, birbirleriyle kusursuz şekilde iletişim kurabiliyor. Bu incelemelerde yazdırma kalitesine de değinildi. Prynt Pocket, çoğu markanın mobil yazıcısından daha kötü kalitede yazdırsa da yazdırma hızı ve sabit fotoğrafları hareketlendirme yeteneği ile bu açığını kapatmayı başarıyor.

Prynt bu cihaz için bugüne kadar 9.2 milyon dolar gibi büyük bir yatırım topladı. Bu yatırımlar ile projenin daha da geliştirilmesi ve AR özelliğinin kullanıma sunulması vadedilmişti.