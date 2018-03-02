Bu Modem, Wi-Fi Hırsızı Komşuları İhbar Ediyor!

Comcast, mobil uygulamasına getirdiği yeni özellik ile Xfinity xFi abonelerinin bağlı olduğu ağlarda herhangi bir değişiklik olması halinde cihazlarına anlık bildirimler gönderiyor.

15 milyonun üzerindeki abonesine Fiber xFi Gelişmiş Ağ Geçidi veya xFi Kablosuz Ağ Geçidi erişimi sağlayan Comcast, Xfinity xFi aboneleri için yeni bir özellik geliştirdi. Artık Xfinity xFi aboneleri bağlı oldukları ağda şifre güncellemesi ya da ağa yeni bir kullanıcının bağlanması gibi değişikliklerde Xfinity xFi’nin mobil uygulaması ve TV uygulaması üzerinden bildirim alacaklar.

Gerçek zamanlı olarak gönderilecek bu bildirimler ile aboneler, yeni bir cihaz ağa katıldığında ya da katılmak istediğinde, Wi-Fi bilgileri güncellendiğinde ve ağa yeniden bağlanması gerektiğinde, birisi ağ parolasını kaldırarak ağı açık hale getirdiğinde ya da açık olan ağa parola belirlediğinde, SSID/ağ adı yerel ağlarda görüntülenebilir ya da gizli olarak ayarlandığında, Xfinity Internet ve xFi Ağ Geçidi ilk kez etkinleştirildiğinde, IP adresi değiştirildiğinde anlık olarak bilgilendirilirler.

Eğer aboneler uygulama için anlık bildirimler özelliğini etkinleştirmemişse kullanıcılara anlık bildirim iletilmeyecek. Fakat aboneler xFi Bildirim Merkezi'nde bildirimleri görüntülemeye devam edebilecek. Comcast şu ana kadar kullanıcılara internet ağını hızlı bir şekilde kurma, ebeveyn denetimi ayarlamak, ağ aygıtlarını yönetmek ve organize etmek gibi pek çok kontrolü zaten sunuyordu. Yeni anlık bildirim özelliği abonelerin kontrolü dışında gerçekleşen her işlemi anlık olarak izlemesini sağlıyor.