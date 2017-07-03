NASA, Ölümcül Meteorlardan Nasıl Kurtulacağımızı Gösterdi!

Bilim insanlarının, dünyaya gelen dev meteorlardan kurtulmaya yönelik hazırladıkları planlar var. Ancak böyle bir şeyden tüm insanlığı kurtarmak için, gişe rekorları kıran filmlerdekinden daha çok şansa ihtiyacımız var.

NASA, gezegenimize gerçekten dev bir meteor yaklaşırsa bunu nasıl çözeceğine ilişkin derin araştırmalar yapıyor. Günümüz teknolojisi ve bilimsel yöntemler sayesinde, bize ulaşmasına aylar hatta yıllar kalan gök cisimlerini tespit edebiliyoruz. Ancak yapacaklarımız şimdilik bununla sınırlı kalıyor. Diğer yandan uzayın ne kadar tekinsiz bir yer olduğunu anlamak için geceleri gördüğünüz Ay’ın yüzeyine iyi bakmanız yeterli. Yüzlerce dev kraterin sorumlusu ölümcül meteor yağmurlarından başkası değil.

Hal böyle olunca, gezegenimizi ve üzerindeki yaşamı korumak için sayısız uzay projesi inceleniyor. Geçtiğimiz hafta NASA’nın yayımladığı bir video ise tam da bu konuyla ilgili konsept görüntüleri gösteriyor. Video, NASA'nın Double Asteroid Redirection Test (DART) uzay aracını, Didymos adlı ikili asteroid sisteminin bir üyesine çarparken gösteriyor:

NASA'nın Gezegen Savunma Görevlisi Lindley Johnson, "DART, NASA'nın kinetik çarpma tekniği olarak bilinen bir görevi üstleniyor. Proje yaklaşan meteorun yörüngesini değiştirme mantığına dayanıyor. Bu, gelecekteki olası bir asteroit çarpışmasına karşı ilk ve en tutarlı misyonumuzdur” şeklinde konuştu.

Plan, tehlike oluşturabilecek asteroitlerle başa çıkmak için, çok uluslu gezegenlerarası bir savunma programını da içeriyor. Kinetik çarpma testi, 2020 yılında başlayacak ve aracın asteroide ulaşması 2022 yılını bulacak. Bu tip önlemlerin etkili olup olmadıklarını öğrenmek gerçekten yıllar alabilir.