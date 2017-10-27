Tayland'da Bir Çıyan, Gözünü Karartıp Yılana Saldırdı

Tayland'da son derece garip bir olay yaşandı. Kırkayaklara benzerliği ile dikkat çeken bir çıyan, yumurtlayan bir yılana saldırıp onu yedi.

Dünya tarihinin bir döneminde, dinozorlardan da önceki dönemlerde eklem bacaklı canlıların devasa boyutlarıyla dünyaya hükmettiği biliniyordu. Belki günümüzde o kadar büyük değiller, ancak onlardan bir tanesi cesaret hapı içerek bir yılana saldırmayı seçti. Çıyan olarak bileceğimiz bu canlı, yılanı tam da yumurtlama döneminde yakaladığı için öğünü yapmayı başardı.

Kocaman bir kırkayağın yılana saldırdığını düşünün, işte Tayland’da tam da böyle bir olay yaşandı. Dişi yılanların en savunmasız olduğu an olan yumurtlama anında yaklaşık 10 cm boyutunda Scollopendra Dawydoffi türünde çıyan Sibynopsis Triangularis isimli siyah başlı bir yılanı gözüne kestirdi.

Biyologlara göre bu çıyanlar kertenkele, yarasa, kuş ve hatta fare bile yakalayıp yiyebiliyorlar. Bu çıyan kardeşimiz ise hedefini arşa çıkartarak yılana saldırmayı seçmiş.

Yılanı yumurtlama sırasında yakaladığı için çok şanslı olduğunu belirten biyologlar, çıyanların avlarını zor durumlarda yakalamayı sevdiklerini belirtiyorlar.

Bu Çıyanlar da Ne Böyle?

Çıyanlar Antarktika dışında her yerde yaşayabilen, görüntüleri ile hiç hoş gözükmeyen biraz kocamanca eklembacaklılar sınıfına giriyor. İri türlerinin zehirli olduğu biliniyor, çok hızlı hareket etmesinin yanında birçoğunun dişleri küçük olduğu için deriyi delemez. Yine de karşınıza çıkınca pek seveceğiniz bir hayvan olmadığı kesin.