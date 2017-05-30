Xiaomi Mi Note 3'ün Render Görüntüleri Yayınlandı!

Xiaomi Mi Max 2'nin duyurulmasının ardından 1 hafta geçmeden Xiaomi'nin yeni "amiral gemisi" olacak Xiaomi Mi Note 3'ün görüntüleri de sızdırıldı.

Xiaomi, “Çin malı telefon” trendini muhteşem bir şekilde kırarak son derece kaliteli ve bütçeye uygun telefonlar üretiyor. Xiaomi Mi 6 ile birçok kullanıcının beğenisini kazanan Xiaomi, kısa süre önce Xiaomi Mi Max 2’yi duyurmuştu ki daha bunun üzerinden bir hafta geçmeden Xiaomi Mi Note 3'le ilgili söylentilerle karşı karşıyayız. Eğer bu söylentiler gerçek olursa, yeni bir amiral gemisi yolda demektir.

Xiaomi Mi Note 3’ün beklenen özelliklerine baktığımızda Snapdragon 835 yonga setini görüyoruz. 8GB RAM ve 256 GB depolama alanı gibi bol keseden giden Xiaomi, batarya konusunda da elini bol kullanmış ve 4.070 mAh batarya kullanmış. Tabii bu özelliklerin şu anda bir doğruluğu yok, ancak Xiaomi’nin bir önceki modelleri düşünüldüğünde böyle bir telefonun çıkması son derece muhtemel gözüküyor.

Xiaomi Mi Note 3 için yayınlanan render görseli, telefonun nasıl olabileceğini gözler önüne seriyor. Tasarım konusunda Xiaomi Mi 6 ile olan benzerliğiyle dikkat çeken telefonun, çift eğimli 5.7 inçlik bir ekranı, ön tarafında fiziksel home tuşu ve arkasında çift kamerası bulunuyor. Bu iki kamerada Xiaomi Mi 6’da olduğu gibi 12 MP’lik kameralar olduğu konuşulurken ön tarafında ise 8 MP’lik bir kamera bulunuyor. Xiaomi Mi Note 3’ün, Xiaomi Mi 6’da olduğu gibi portre çekimleri için muhteşem bir tercih olacağını tahmin ediyoruz.

Yayınlanan görsel, Xiaomi’nin telefonlarına son derece benziyor. Şimdilik Xiaomi Mi Note 3’ün ne zaman çıkacağını belli olmamakla birlikte telefonun yine Xiaomi telefonları gibi uygun fiyatıyla çıkacağı düşünülüyor.

Ayrıca, eğer izlemediyseniz kısa süre önce yurt dışından özel olarak getirttiğimiz Xiaomi Mi 6 inlememizi izleyebilirsiniz.