"Hz. Nuh'un Cep Telefonu Vardı, Gemiden İHA Gönderdi"

Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek, katıldığı programda Hz. Nuh'un oğluyla cep telefonuyla konuştuğunu ve tufanda gemiden insansız hava aracı gönderdiğini söyledi.

TRT'de yayınlanan Pelin Çift'in sunduğu Gündem Ötesi programında Nuh Tufanı işlendi. Programa Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek'in iddiaları damgasını vurdu. Örnek, Hz. Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü söyledi. İddialarının hepsinin bilimsel kanıtlara dayandığını belirten Örnek, Nuh tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı İHA gönderildiğini iddia etti.

Dr. Yavuz Örnek, konuşmasında Nuh Tufanı esnasında Hz. Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü savundu. Örnek ayrıca 10 bin yıl önce o dönemde Hz. Nuh'un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını söyledi. Her ne kadar TRT'de konuşan akademisyen sürekli olarak söylediklerinin bilimsel kanıtları olduğunu ifade etse de, üzerine sorulan soruları kanıtlayamadı.

Dr. Yavuz Örnek ayrıca Nuh'un oğlunun uçan bir cisim kullandığını, Hz. İsa'nın 2000 yıl önce değil 2 bin 300 yıl önce doğduğunu, Nuh Tufanının bölgesel değil tüm dünyada gerçekleştiğini, gemiye canlı hayvan alınmadığını belirtti. Bundan sonra kurduğu bilim kurgusal evren konusunda hızını alamayan Örnek, en son Hz. Nuh'un döllenmiş bir dişi bir erkek yumurta sipariş ettiğini ve siparişlerin o dönemde Amerika'dan, Fransa'dan Hz. Nuh'a yollandığını belirtti. Yavuz Örnek'in çok iddialı konuşması üzerine hem programın sunucusu hem de diğer konuk epeyce şaşırdı.

Gündemde de epeyce tartışılan Örnek'in iddiaları bizi açıkçası oldukça güldürdü. Kendisi zaten Kimya üzerine çalışan bir akademisyen olarak, yarı mitolojik tarih hakkında nasıl bu kadar kesin konuştuğu bilinmez. Yine de drone gönderen Hz. Nuh peygamberin oğluyla cep telefonuyla konuşmasını, hangi bilimsel kanıtlara dayandıracağını (!) merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz?