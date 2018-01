Bu Oyuna, 2017 Yılının Her Günü İçin Yeni Bir Seviye Eklendi

2017 yılında çıkarılan “A Road to Awe” adlı oyuna geliştiricisi, güncel olarak her gün oyuncuların keşfedeceği yeni bir seviye eklendi.

“Lectronice” ismini kullanan geliştirici, tek basına her gün yeni bir seviye ekleyerek “A Road to Awe” adlı oyunu yarattı. Oyuncular, Lectronice tarafından tasarlanan labirent mantığındaki yerleri keşfederek renkli dünyanın keyfini çıkardı. Belkide oyun içerisinde kaliteli bir grafik yok, ama her gün rutin olarak yeni bir seviye eklemek de büyük bir başarı.

Oyun içerisindeki yolda uzayın derinliklerinde gezintiye çıkabilirsiniz, yürümek için tek yapmanız gereken fareyle tıklamak veya klavye yön tuşlarını kullanmak. Bilgisayar için üretilen oyuna buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda göreceğiniz gibi oyunu ilginç kılan tek yanı her gün yeni bir seviye eklenecek olmasının verdiği heyecan. Çünkü görüntü ve oyun içi amacı olarak pek parlak bir oyun olmasa da her gün yeni bir seviye mantığı farklı bir oyunda kullanılırsa milyonları peşinden sürükleyeceğini düşünüyorum.

2018 yılına girmemizle birlikte projesini tamamlayan Lectronice, geliştirici olarak her gün farklı bir dünya tasarlamanın başlarda oldukça zor olduğunu ancak sonrasında rutin bir hal alarak kolaylaştığına değindi. Tasarlanan mekanlar düşünüldüğünde tek başına her gün bunu başarmak gerçekten de kolay bir iş değil. Oyun içi mekanlara baktıktan sonra dilerseniz ne düşündüğünüzü bize yazabilirsiniz.