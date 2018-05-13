Sinemaya gitmeyi muhtemelen hepimiz çok severiz, ekran büyüktür ve her şey kocaman görünür. Ancak sizlere daha iyi bir çözümümüz var. CINEMOOD portatif film projektörü.

Hangimiz sevmeyiz ki sinema akranlarını, büyük ve sanki yanımızdaymış gibi yürüyen insanlar veya arabalar adeta bizi olayın içine çeker. Bu noktada sizlere müthiş bir önerim var: CINEMOOD portatif film projektörü. Sahip olduğu taşınabilir ve ufak yapısıyla birlikte projektör size istediğiniz yerde film izleme rahatlığı sunuyor.

İstediğiniz yer dediysem, öyle sadece duvara yansıtılmış filmlerden bahsetmedim. Yatarken dahi kullanabileceğiniz cihaz sayesinde sırt üstü yatarak tavandan en sevdiğiniz film ve videoları izleyebilirsiniz. Birçok çeşitli projektör bulunmasına karşın bana göre bu özellik CINEMOOD’u 1-0 öne geçiriyor.

Diğer yandan asıl fiyatı 399 dolar olan cihaz kısa bir süre için kullanıcılarını 349 dolardan karşılıyor. Çocuğunuzun dahi rahatlıkla kullanabileceği projektör, aile içi aktivitelerinizi ve paylaşımlarınızı artıracaktır. Bu noktada ürünü daha detaylı incelemek veya satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.