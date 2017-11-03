Bu Reklam Filmi Arabanın Değerini 20 Kat Artırdı!

Max Lanman isimli genç bir yönetmen kız arkadaşının otomobilini satmak için reklam filmi çekti. Otomobil şimdiden değerinin 10 katını aştı.

Yazar ve yönetmen Max Lanman, sevgilisinin 1996 model Honda Commercial marka aracını satmasına yardımcı olmak için TV'ye de uygun bir reklam filmi çekti. Proje'nin tamamlanması için yaratıcı bir ekibe ihtiyaç vardı. En azından bir metin yazarına, bir dublöre, ışıkçıya, aktrise, drone operatörüne ve seslendirmene...

Reklam filminin planmlamasından daha uzun sürdüğünü söyleyen Lanman, sevgilisine bunu yapmasına imkan verdiği için de teşekkür etti. Şu ana kadar Lanman'ın filmi amacına ulaşmaktan çok öteye geçti. Video Youtube'da viral hale gedi ve hala bir hafta kalmasına rağmen aracın fiyatı eBay'da 80'in üzerinde artırmayla 30 bin doları aştı.

Piyasa fiyatı bin 500 dolar olan aracın bu fiyata yükselmesinin sebebi elbette çok iyi durumda olması değil. Bununla birlikte. yaratıcılığın herhangi bir ürünün fiyatına ne kadar etki edeceğini de görmüş olduk. Ne düşünüyorsunuz çok akıllıca yapılmış bir pazarlama yöntemi değil mi? (Aracın fiyatını takip etmek istiyorsanız burayı tıklayabilirsiniz)