Bu Renk Testi ile Zihin Yaşınızın Kaç Olduğunu Söylüyoruz!

Sosyal medyada son dönemde popüler olan bir renk testi, insanların zihin yaşının kaç olduğunu doğru tahmin ettiğini iddia ediyor. Denemeye ne dersiniz?

Birine yaşını sorduğunuzda söylediği yaş, doğum tarihini referans almaktadır. Fakat gerçekten insanların üç farklı yaşı vardır. Bunlardan ilki, doğum tarihimizi referans alan ve kaç yıl yaşadığımızı gösteren kronolojik yaştır.

İkinci tip yaş ise beden sağlığımızı ve fiziksel durumumuzu konumlandıran biyolojik yaştır. Üçüncü yaş tipi ise pek çok tartışmaya neden olan, beyninizin kaç yaşında hissettiğini açıklayan zihin yaşıdır.

Son dönemde sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler olan bir renk testinin insanların zihin yaşını ortaya çıkardığı iddia ediliyor. Siz de yaşınızı öğrenmek için aşağıdaki soruları yanıtlayın ve cevaplarınızla elde ettiğiniz puanları toplayın.

Aşağıdaki fotoğrafta hangi renk daha baskın?

A > 4

B > 5

C > 1

D > 2

E > 3

Aşağıdaki görselden pembenin bir tonunu seçin.

A > 3

B > 2

C > 1

D > 5

E > 4

Sizce bu fotoğraf siyah-beyaz mı?

A > 5

B > 0

Hangi gün batımı görseli size daha hoş göründü?

A > 3

B > 2

C > 4

D > 1

Aşağıdaki görselden mavinin bir tonunu seçin.

A > 2

B > 4

C > 3

D > 5

E > 1

Aşağıdaki görselde ilk gördüğünüz renk hangisiydi?

A > 1

B > 4

C > 5

D > 3

E > 2

Aşağıdaki görselden bir sulu boya rengi seçin.

A > 2

B > 4

C > 5

D > 1

E > 6

F > 3

Aşağıdaki resimde en parlak renk hangisi?

A > 4

B > 2

C > 1

D > 5

E > 3

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