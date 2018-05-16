Bu Renk Testi ile Zihin Yaşınızın Kaç Olduğunu Söylüyoruz!

Birine yaşını sorduğunuzda söylediği yaş, doğum tarihini referans almaktadır. Fakat gerçekten insanların üç farklı yaşı vardır. Bunlardan ilki, doğum tarihimizi referans alan ve kaç yıl yaşadığımızı gösteren kronolojik yaştır.
İkinci tip yaş ise beden sağlığımızı ve fiziksel durumumuzu konumlandıran biyolojik yaştır. Üçüncü yaş tipi ise pek çok tartışmaya neden olan, beyninizin kaç yaşında hissettiğini açıklayan zihin yaşıdır.
Son dönemde sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler olan bir renk testinin insanların zihin yaşını ortaya çıkardığı iddia ediliyor. Siz de yaşınızı öğrenmek için aşağıdaki soruları yanıtlayın ve cevaplarınızla elde ettiğiniz puanları toplayın.
Aşağıdaki fotoğrafta hangi renk daha baskın?
A > 4
B > 5
C > 1
D > 2
E > 3
Aşağıdaki görselden pembenin bir tonunu seçin.
A > 3
B > 2
C > 1
D > 5
E > 4
Sizce bu fotoğraf siyah-beyaz mı?
A > 5
B > 0
Hangi gün batımı görseli size daha hoş göründü?
A > 3
B > 2
C > 4
D > 1
Aşağıdaki görselden mavinin bir tonunu seçin.
A > 2
B > 4
C > 3
D > 5
E > 1
Aşağıdaki görselde ilk gördüğünüz renk hangisiydi?
A > 1
B > 4
C > 5
D > 3
E > 2
Aşağıdaki görselden bir sulu boya rengi seçin.
A > 2
B > 4
C > 5
D > 1
E > 6
F > 3
Aşağıdaki resimde en parlak renk hangisi?
A > 4
B > 2
C > 1
D > 5
E > 3
Sonuçlar
- Eğer toplam puanınız 7-12 puan arasındaysa zihin yaşınız 20'nin altında demektir. Siz, gerçek yaşınızın aksine hayatın ciddiyetinden uzak, gamsız bir ergensiniz.
- Eğer toplam puanınız 13-20 puan arasındaysa zihin yaşınız 20-29 arasında demektir. Siz, aktif, yaratıcı ve hayat dolu birisiniz.
- Eğer toplam puanınız 21-28 puan arasındaysa zihin yaşınız 30-39 arasında demektir. Siz, aktif ve yeni maceralara meraklısınız. Ancak aynı zamanda sorumluluklarınızın da bilincindesiniz.
- Eğer toplam puanınız 29-35 puan arasındaysa zihin yaşınız 40-49 arasında demektir. Siz, olgun ve tecrübelisiniz. Nasıl yaşamak gerektiğini iyi biliyorsunuz.
- Eğer toplam puanınız 36-40 puan arasındaysa zihin yaşınız 50'nin üzerinde demektir. Siz, bilge ve sakin birisiniz. Konforunuza önem veriyorsunuz.