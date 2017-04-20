Yapımında tarantuladan esinlenilen robot, bir evin garajında üretildi ve engebeli arazileri kolaylıkla aşabiliyor.

Yüksek hareket kabileyetine sahip örümcek robot, gücünü engebeli zeminlerde oldukça kıvrak hareket edebilmesini sağlayan 18 adet motordan alıyor.

Bu zamana kadar gördüğünüz benzer robotlardan en önemli farkı onun bir Google laboratuvarında değil, bir evin garajında sıfırdan üretilmiş olması. Norveç’te yaşayan amatör robotik meraklısı Kare Halvorsen’in hiçbir destek almadan böyle bir iş başarması tebrik edilmeye değer. Bir firmada mühendis olarak çalışan Kare, projesini akşamdan akşama ve haftasonları çalışarak gerçekleştirmeyi başarmış.

Halvetlen, "MX-Phoenix, her bacak üzerinde üç motor bulunan altı bacaklı yürüme makinesidir. Neredeyse tüm parçalar 3D baskı ile üretilmiştir. Özel yapım bir uzaktan kumandayla yönlendirilir. MX-Phoenix, hexapodlu (altı bacaklı) robotların çoğunun aksine yalnızca düz ve seviye zemini değil engebeli arazilerde de yürüyebilir. 18 motor, yerleşik bir mikro denetleyici içinde hesaplanan gelişmiş kontrol algoritmalar kullanılarak kontrol edilir. " şeklinde konuşarak projesi hakkında söylenecek bir şey bırakmamış. Engebeli zemin demişken kendisi de oldukça haklı, zira engebeli zemin robotlarının çoğu ancak merdiven çıkabilecek kadar kıvrak olabiliyorlar.

Geçtiğimiz kasımdan bu yana geliştirilmeye devam eden robotun çok öenmli bir görev için hazırlandığını da belirmemiz gerekiyor. Robot, arama kurtarma faaliyetlerinde ve enkaz taramalarında oldukça işlevsel olarak kullanılabilecek. Ayrıca bir bacağı devre dışına çıksa bile hareketine aynı şekilde devam edebilmesi de hoş bir özellik olmuş.