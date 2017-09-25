Bu Rus Yapımı Telefonla, Uygulamalar Veri Toplayamayacak

InfoWatch adlı şirketin geliştirdi Taiga isimli telefon, özel yazılımı sayesinde uygulamaların kullanıcılar hakkında veri toplamasını engelliyor!

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri bir süredir teknoloji bir soğuk savaş içerisinde. Natalya Kaspersky'nin sahibi olduğu Kaspersky Lab.'ın güvenlik yazılımı 2 hafta kadar önce Amerikan hükümeti tarafından engellenmişti. Bunun üzerine Rusya hükümeti destekli, Natalya Kaspersky'nin de kurucusu ve CEO'su olduğu InfoWatch Taiga isimli telefonla cevap verdi.

Taiga adı verilen telefonun şu an için donanımsal özellikleri belirtilmemiş. Ancak yazılım güvenliğinde dünyadaki en güvenilir markalardan biri olan Kaspersky Lab.'ın da desteği ile birlikte dünyanın en güvenli akıllı telefonunu ürettiklerini belirtiyorlar. InfoWatch'ın kurucusu Natalya Kaspersky'ye göre cihaz Android'in bozunmuş bir versiyonunu kullanıyor. Bu sayede Google'ın Gmail ve arama uygulaması da dahil olmak üzere, hiç bir uygulama sizin telefonda yaptığınız işlemlerin kaydını tutamıyor.

Telefon şimdilik sadece 50 bin adet üretildi. İlk üretim serisi sadece İnfoWatch çalışanlarına dağıtılacak. Yani şimdilik cihazı herhangi bir mağaza ya da kaynaktan satın almak mümkün değil. Ancak InfoWatch yetkililerinin belirttiğine göre, ilk seri cihazların kullanımları test edildiğinde, 2. seri genel pazara da sunulabilir. Yani bu derece güvenli bir telefonu ilerde bizim de kullanma şansımız var.

"InfoWatch ve Kaspersky Lab.'ın kurucusu Natalya Kaspersky"

Rusya'da Linkedn'in yasaklanması ve devlet dairelerinde Microsoft işletim sistemlerinin yerine alternatif işletim sistemi kullanma kararının ardından, Rusya'nın Google'ın topladığı verilere karşı da yaptırım yapması, bu teknolojik soğuk savaşın iyice körüklendiğini gösteriyor. Peki siz ne düşnüyorsunuz? Yeni telefonlar sadece aşırı güvenli bir pazar alternatifi mi, yoksa Rusya'nın okkalı bir cevabı mı?