Bu Rüzgar Gülü, 24 Saatte Rekor Miktarda Enerji Üretti

Danimarka kıyılarında bulunan bir rüzgar gülü, 24 saatte 216.000 kilovat enerji üreterek bu alanda bir rekor kırdı.

Yaklaşık 219 metre uzunluğunda olan ve 35 tonluk yaprakları olan devasa rüzgar gülü, 24 saatte 216.000 kilovat enerji üreterek bir enerji üretimi rekoru kırdı. Bu enerji, ortalama bir evin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir.

Bu rekoru elden eden rüzgar gülü, Danimarka’nın Østerild kıyısında yer alıyor. Vestas Wind Systems ve Mitsubishi Heavy Industries tarafından kurulan bir ortak girişim olan MHI Vestas Offshore Wind, b rüzgar gülünün 9 megavatlık prototipini 2016 yılının sonunda ortaya çıkardı. V164-8.0 MW isimli bu rüzgar gülü, şirketin 8 megavatlık modelinin hızlandırılmış versiyonu ve uygun rüzgar koşulları altında daha fazla enerji üretmeyi sağlıyor.

Rüzgar gülünün 24 saatte ürettiği 216.000 kilovatlık bu enerji, ticari olarak kullanılan kıyıdan uzak bir rüzgar gülünün şimdiye kadar bir günde ürettiği en yüksek enerji miktarı anlamına geliyor. Şirket, bu rekor sayesinde müşterilerinin filolarının enerji üretimini daha az türbin ve daha düşük bir maliyetle artırabileceğini umut ediyor.