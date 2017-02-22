Birçok Noktanın Açılış/Kapanış Saatini Gösteren Uygulama!

Gitmeniz gereken herhangi bir mekanın açık olup olmadığını kolaylıkla kontrol edebileceğiniz Açılış Saati adlı uygulama ile hayatınız kolaylaşacak.

Eczane, kargo şubesi veya herhangi bir ofise gitmeniz gerektiğinde “Acaba kaçta açıyor?” “İş çıkışı kapanmış olur mu?”, “Şimdi evden çıksam kapanmadan yetişir miyim?” gibi sorulara durmadan maruz kalırız. Ancak Açılış Saati isimli uygulama sayesinde bu sorununuz tamamen çözülüyor.

Sadece Türkiye içerisinde 2 milyondan fazla noktanın açılış kapanış saati ve iletişim bilgilerini sunabilen Açılış Saati ile herhangi bir noktaya uğramanız gerektiğinde rahatlıkla açık ya da kapalı olduğunu, kaçta açıldığını ve akşam kapanış saatini görebileceksiniz.

Uygulamanın GPS desteği sayesinde çevrenizdeki lokasyonları da görebileceğiniz Açılış Saati, böylece yakındaki eczane gibi noktaları size anında göstererek acil durumlarda yetişmenizi de sağlayacak.

Arama yapılırken açık mekanları yeşil, kapalı olanları ise kırmızı buton ile gösteren uygulama, sık sık ihtiyacınız olan noktaları favori olarak ekleme, iletişim bilgilerini kolayca rehbere ekleme özelliği bulunan Açılış Saati, aynı zamanda buradan ulaşabileceğiniz sitesi üzerinden de arama yapmanıza imkan tanıyor.

Eğer bir noktanın açılış/kapanış saatinde bir hata görürseniz direkt olarak iletişime geçerek hata talebinde bulunabilir, ya da 50.000’den fazla kayıtlı kullanıcı gibi site üzerinden mekan ekleme ya da hatalı saatleri düzeltme gibi işlemler yapabilirsiniz.

Ayrıca internet bağlantısı olmadığı anlarda da uygulama verilerine eklediği noktaların açılış/kapanış saati ve iletişim bilgilerini de gösteren bu uygulamaya buradan ya da aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu da belirtelim.