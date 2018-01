Türk sinemasının çınarı, hepimizin Yaşar Usta'sı Münir Özkul, bu sabah evinde hayatını kaybetti.

Münir Özkul... İlk kez televizyon izlemeye başladığımızda kendisini Hababam Sınıfı, Bizim Aile ve Gülen Gözler gibi filmlerde görmüştük ve o zamandan beri de izlemeye devam ettik. Hakkında her yıl 'aptalca' yapılan "Münir Özkul öldü" şeklindeki söylentiler o kadar can sıkıcı bir hal almaya başlamıştı ki, artık her söylendiğinde 'yine birilerinin aptalca yaptığı prim' olarak düşünmeye başlamıştık. Fakat bu sabah gelen acı haberle Münir Özkul'un hayatını kaybettiğini öğrendik. Münir Özkul'u, Yaşar Usta'yı, Kel Mahmut'u aklı sıra mizahına alet edip sık sık 'öldürenler', bu sefer bir yerlerine kına yakabilirler. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve hepimize baş sağlığı diliyorum. Aşağıda Münir Özkul'un vefatının ardından yapılan bazı duygusal taziye mesajlarını göreceksiniz.